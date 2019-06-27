Минобороны заказало 76 истребителей Су-57

Минобороны заключило на форуме «Армия-2019» государственный контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения Су-57 (проект ПАК ФА), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Да, 76 самолетов»,— ответил на соответствующий вопрос журналистов господин Мантуров.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что ВКС получат первую партию из 12 истребителей в 2019 году.

Напомним, в мае президент Владимир Путин поручил переоснастить парк ВКС до 2028 года. Президент добавил, что в ближайшее время будет заключен комплексный контракт на поставку 76 новейших самолетов Су-57.

Истребители Су-57 разрабатывались с начала 2000-х годов. В феврале 2018 года Минобороны направило несколько истребителей на авиабазу Хмеймим.

Подробности — в публикации “Ъ” «Расширение группировки за счет пятого поколения».