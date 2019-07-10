Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию, заявил “Ъ” источник в МИД РФ. Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков. Запрет на перелеты вступил в силу 8 июля.

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«Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении»,— сказал собеседник “Ъ” в российском МИДе.

Подробности — в публикации “Ъ” «Поздно бить "Боржоми"».