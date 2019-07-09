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ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прятать камеры на опасных участках дорог — недопустимо, так как они созданы не для того, чтобы штрафовать водителей, а снижать травматизм на дорогах и повысить дисциплину автомобилистов. В ответ на критику главы государства ЦОДД сообщил о готовности выложить в открытый доступ информацию о столичных видеофиксаторах на дорогах.

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