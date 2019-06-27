ЦОДД готов выложить в открытый доступ адреса камер видеофиксации

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявил о том, что готов выложить в открытый доступ список адресов камер видеофиксации. «Наши передвижные комплексы без труда можно увидеть на дорогах — они заметны издалека. Все они забрендированы, у них яркая зеленая оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички»,— сообщили в пресс-службе центра (цитата по ТАСС).

«Но мы готовы выложить адреса стационарных камер в открытый доступ»,— сказали там.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей. Особенно это касается опасных участков. «Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей»,— сказал глава государства на заседании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.