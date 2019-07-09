Правительство обратило внимание на призыв Путина не вводить санкций против Грузии

Правительство России приняло к сведению предложение Государственной думы о введении санкций в отношении Грузии, но обращает внимание на позицию президента Владимира Путина, высказавшегося против такого шага, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Сегодня, 9 июля, Государственная дума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии: в частности, запретить ввоз грузинских вин и газированной воды в Россию, а также ограничить денежные переводы. Владимир Путин призвал не вводить санкции «из уважения к грузинскому народу».

«В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом»,— сказал господин Осипов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

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Напомним, российско-грузинские отношения вновь обострились после того, как 7 июля популярный ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния в эфире своей программы позволил мат и оскорбления в сторону российского президента, пожелав последнему «гореть в аду». Позднее у здания телеканала прошли митинги с требованием уволить ведущего и руководство «Рустави-2». Грузинские власти критически отреагировали на высказывания ведущего, сочтя их угрозой национальной безопасности. Сам господин Путин назвал оскорбления в свой адрес «производными от политики», основанной на стремлении подорвать отношения с Россией. Ведущий был отстранен от работы на 2 месяца.

Подробнее об инциденте в эфире грузинского телевидения читайте в материале “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».

О возможных последствиях введения санкций читайте в материале “Ъ” «От Грузии закрывают российский рынок».