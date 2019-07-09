ГИК обратился в СКР для проверки бездействия ИКМО «Георгиевский»

Горизбирком Санкт-Петербурга обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить ИКМО «Георгиевский», на чье бездействие пожаловались сразу девять кандидатов в муниципальные депутаты от «Партии Роста». По их словам, в муниципалитете им пять дней мешали подать документы из-за искусственной очереди. На момент рассмотрения жалобы рабочей группой кандидатам все же удалось сделать это. Тем не менее, ГИК признала работу ИКМО неудовлетворительной.

Далее было решено направить обращение в СКР, который теперь проверит работу ИКМО в указанные дни. В случае обнаружения нарушений, следственные органы вправе привлечь виновных к ответственности, в том числе уголовной.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Горизбирком отменил решение ИКМО «Полюстрово» об отказе в регистрации кандидата. За аналогичное решение также подано исковое заявление к ИКМО «Ржевка»