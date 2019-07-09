К ИКМО «Ржевка» подано исковое заявление из-за отказа регистрировать кандидата

Красногвардейский районный суд Петербурга принял к производству исковое заявление от кандидата в муниципальные Марии Гавриловой к ИКМО «Ржевка». Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, истец намерена оспорить решение об отказе в регистрации в качестве кандидата.

Основанием послужило якобы нарушение сроков сдачи подписных листов. Рассмотрение дела назначено на 11 июля.

Ранее иски в суд к ИКМО «Новоизмайловское» подали три кандидата-самовыдвиженца. Они требуют признать действия комиссии незаконными.