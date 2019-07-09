Горизбирком отменил решение ИКМО «Полюстрово» об отказе в регистрации кандидата

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия на заседании 9 июля рассмотрела жалобу кандидата в муниципальные депутаты МО «Полюстрово» Виктории Долгицер. Она заявила, что ей необоснованно отказали в регистрации.

Рабочая группа рассмотрела вопрос, а ГИК признал отказ незаконным, в связи с чем решение ИКМО отменили, а кандидата обязали зарегистрировать.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Московский районный суд Санкт-Петербурга накануне по тому же вопросу обратились еще три гражданина, баллотирующиеся в муниципальный совет МО «Новоизмайловское».

Олег Дилимбетов