«Больше нет смысла упираться в минский процесс»

Прекратить стрелять и договориться по ценам на газ — Владимир Зеленский сделал сразу несколько заявлений по Донбассу. Кроме того, президент Украины предложил Владимиру Путину встретиться в Минске в новом формате, подключив к мирному процессу Лондон и Вашингтон. В Кремле обещали рассмотреть это предложение. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился организовать встречу. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает инициативы Владимира Зеленского результатом переговоров Владимира Путина с западными лидерами.

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Владимир Зеленский сделал сразу несколько важных заявлений по Донбассу: если отбросить всю мишуру и артистическое оформление, то президент, наконец, озвучил именно конкретику, а не пустые популистские фразы. Главное — украинский лидер согласен разговаривать и готов прекратить войну. По его словам, должен состояться обмен пленными: ведь политическое решение есть, проблемы лишь технические — списки не совпадают. Глава государства также намерен дипломатическим путем решать проблему юго-востока Украины и добиться прекращения огня. Дальше идут частности, которые также очень важны, — например, нужно снимать блокаду Донбасса, Украина должна выплачивать зарплаты и пенсии, если считает эти территории своими.

Между тем, Владимир Путин не раз поднимал этот вопрос в качестве условия для переговоров. Так вот Зеленский готов снять блокаду в обмен на возвращение украинских предприятий, национализированных непризнанными ДНР и ЛНР.

И, наконец, Владимир Александрович, по крайней мере, декларирует, что настроен договориться с Россией по ценам на газ, причем готов это сделать уже в сентябре.





Для Москвы это чуть ли не самое главное на сегодня. Газопровод «Северный поток» к 2020 году точно не построить. Без Украины газ на Запад не поставить, а это главный источник валютных поступлений. Значит, нужно договариваться. Собственно, и Киеву это не помешает, потому что покупать американскую нефть и российский же газ в Европе, конечно, красиво с точки зрения политики, однако ничтожно с точки зрения здравого смысла. На Украине не так много лишних денег.

Что характерно, Зеленский практически не говорит о Крыме. Предложение обсудить, чей полуостров, не считается: оно не содержит никакой конкретики, это как раз и есть популизм, в отличие от всего остального. Понятно, что Крым, скорее всего, вынесут за скобки.

Теперь внимательно следим за российской реакцией. Она вполне конструктивна: предложение собраться вшестером в Минске — с Ангелой Меркель, Эмманюэлем Макроном, Дональдом Трампом и Терезой Мэй — не вызывало жесткой отповеди, скорее наоборот. Вопрос Москва изучит, вот и Александр Лукашенко сходу согласен, как будто что-то знал.

Отдать национализированные предприятия, то есть вернуть активы Ринату Ахметову, вполне возможно, в первую очередь, потому что именно с его помощью многие из них снова заработают и обеспечат рабочие места. Мы же знаем о так называемом мирном плане украинских олигархов. Его суть как раз и состоит в том, чтобы вернуть им заводы и фабрики — мир в обмен на инвестиции. Это должно быть очень выгодно Москве: не самим же поднимать Донбасс.

Наконец, можно с большой долей уверенности сказать, что некий новый минский формат действительно был согласован в Осаке. Это, скорее всего, и будет новым этапом переговоров. Все остальные истории — например, с отменой телемоста — это борьба уже украинских сил за влияние на Москву, процесс урегулирования и газовые переговоры.

Скорее всего, условия Киева — и Запад, видимо, с этим солидарен, — выключить из процесса Виктора Медведчука и компанию. Тоже вполне выполнимое условие — надо же кем-то пожертвовать. Кроме всего прочего, вероятно, западные лидеры предлагают все-таки дать шанс новому президенту Украины, и они согласны на диалог.

Нельзя также исключать, что особую роль в этом во всем будет играть новый премьер Великобритании, пост которого с большой долей вероятности займет Борис Джонсон. Лондону на фоне «Брексита» тоже нужны политические достижения. Так что есть некоторая доля оптимизма.

Главное для Кремля состоит в том, что Украина обсуждается именно с западные лидерами, а не лично с Зеленским.

В этом просматривает некое подобие конференций в Тегеране, Ялте и Потсдаме — диалог великих держав. Ради этого вполне можно вернуть пару заводов Ринату Ахметову и даже Игорю Коломойскому и, как было сказано выше, пожертвовать Медведчуком. Больше нет смысла упираться в минский процесс и нормандский формат.