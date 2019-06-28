«Поговорили — разбежались»

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились, обсудили мировые проблемы, но к журналистам после переговоров в Осаке не вышли. Президент России пригласил коллегу в Москву на парад победы 2020 года. Глава Белого дома в ответ на реплики журналистов в шутливой форме призвал российского президента не вмешиваться в американские выборы. Гораздо острее прошла встреча Владимира Путина с Терезой Мэй. Британский премьер, в частности, говорила о невозможности нормализации отношений с Россией. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе не исключает, что сенсация еще впереди.

Собственно, действо началось не в Осаке, а в Москве накануне. Может быть, это стало традицией — перед встречей с американскими партнерами президент России инспектирует щит родины. Перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео Владимир Путин посещал военный полигон в Астрахани. Теперь перед вылетом в Японию верховный главнокомандующий на форуме «Армия-2019», затем обедает с выпускниками военных вузов. Военная сила, как известно, — аргумент в любом споре и на любых переговорах.

Под вечер четверга, когда президентский борт уже находился в воздухе, выходит интервью Владимира Путина Finacial Times. Там много интересных тезисов, но характерен именно первый вопрос. «Господин президент, вы так давно у власти в России, много саммитов прошло на вашей памяти. Как изменился мир?» Путин сетует: хуже становится — порядка нет, правил игры.

Владимир Путин, президент России: Во времена холодной войны было плохо, что была холодная война. Это правда. Но были хотя бы какие-то правила, которых все участники международного общения так или иначе придерживались или старались придерживаться. Сейчас похожих правил вообще не существует.

Это главный посыл западным партнерам, претензия: хаос везде царит, а это опасно. Владимир Путин предостерегает: он знает суть проблемы, он давно у власти. Вот и весь ваш либерализм разбит кризисом, изжил себя. В этом можно было также разглядеть очередную атаку на «пятую колонну» внутри страны. Хотя на самом деле Путин говорит скорее о проблемах европейского мультикультурализма и мигрантах, указывая на то, что у нас с этим все хорошо.

На Москву опускается ночь. А утром, не успела европейская часть страны проснуться, президенты России и США уже жмут друг другу руки. Встреча состоялась. Судя по всему, без особых сенсаций — это уже третья аудиенция Путина и Трампа. Заметно, что американских журналистов волнует исключительно выборная тема. Глава Белого дома отшучивается, публично просит коллегу не вмешиваться в выборы. Путин улыбается. При желании, наверное, можно услышать в словах российского президента некоторый сарказм, впрочем, это лишь на уровне ощущений.

Владимир Путин, президент России: Господин президент, нам есть о чем поговорить, все темы обозначены. Давно не виделись со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали, дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались.

В остальном сухой язык протокола. Обсудили все острые темы, согласились совместно реагировать на угрозы. Трамп получил приглашение приехать на парад Победы в Москву в 2020 году. Хотя, с другой стороны, интрига должна сохраняться — саммит то не закончился. Пока же гораздо острее на встрече Владимира Путина и Терезы Мэй. Премьер Великобритании говорит о невозможности нормализации отношений, пока нападавшие на Скрипалей не наказаны. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков немного сглаживает: на самом деле, главные мировые проблемы тоже обсуждались, и сотрудничество страны также хотят возобновить.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: Мэй поднимала вопрос о “деле Скрипалей”, она получила надлежащие ответы президента России. Далее уже с участием делегации говорили об экономике, о торгово-экономических связях. Есть понимание необходимости поиска механизмов по реанимации этого сотрудничества и взаимодействия в торговых интересах бизнеса двух стран.

Что же в итоге, чего ждать? Будет прорыв и что изменится? Стоит напомнить, что первый день саммита «двадцатки» отнюдь не главный. Это всего лишь, как говорит Дмитрий Сергеевич Песков, «двусторонка», разминка. Поговорили — разбежались. Главное ожидаемое событие Осаки — это встреча Трампа, но не с Путиным, а с председателем Си Цзиньпином. Конец торговой войны и перспективы, как жить дальше — вот что волнует мир – саммит-то экономический.

Российская тема не может претендовать на основную в повестке. И тем не менее, программа минимум достигнута. Владимиру Путину оказано уважение. А что касается правил игры, для этого есть другой формат. Как было сказано им самим, помощники работают. Глядишь, что-нибудь и наработают.