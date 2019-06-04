Гильотине определили траекторию

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины». Пять пунктов «дорожной карты» должны в 2021 году запустить реформу контрольно-надзорной деятельности, которая избавит бизнес от излишней контрольной нагрузки. Уже в осеннюю сессию депутатам предстоит рассмотреть главный закон реформы — о государственном и муниципальном контроле в России.

Как сообщает сайт правительства, Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по «регуляторной гильотине». Напомним, этот механизм предполагает отмену с 1 января 2021 года всех устаревших нормативных правовых актов. Ожидается, что реализация реформы обеспечит рост ВВП от 2% до 6% (см. “Ъ” от 16 мая). Нынешние требования к предпринимателям заключены более чем в 9 тыс. нормативных актов. Их соответствие современным требованиям должен будет описать закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Первым пунктом «дорожной карты» значится его обсуждение с экспертным и бизнес-сообществом в июне и внесение проекта в правительство. В сентябре запланировано его внесение в Госдуму.

Опорным министерством по проекту назначено Минэкономики.

В июне же запланировано обсуждение закона «об обязательных требованиях», сроки внесения в правительство — уже в июле, а в октябре — отправка в Госдуму.

Отдельно прописана необходимость подготовки ряда законов по требованиям в конкретных сегментах и сферах «в целях систематизации обязательных требований и исключения установления изъятий из гражданских прав на подзаконном уровне». На июль запланирована подготовка новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля. Завершает «дорожную карту» подготовка постановлений правительства об отмене ранее действовавших нормативных требований.

Как ранее сообщал “Ъ”, в середине мая на юридическом форуме был представлен опорный проект реформы. Его суть — в переводе деятельности контролеров с карательного на превентивный подход. Так, инспекторы должны больше заниматься профилактической работой — для этого им предоставляется довольно широкий инструментарий. Среди профилактических мероприятий — информирование, консультирование, профилактическое сопровождение (предварительная оценка соблюдения требований и выдача контролерами рекомендаций), а также самообследование предпринимателей с помощью информационных ресурсов ведомств.

Татьяна Гришина