45 утвержденных рабочих групп по «регуляторной гильотине»

|Тема КНД
|Головное ведомство
|Участники рабочей группы помимо головного ведомства
|Обсуждение «гильотины» ведомствами из разных отраслей
|1
|Безопасность дорожного движения
|МВД
|Минтранс, Ространснадзор
|2
|Здравоохранение
|Росздравнадзор
|Минздрав, ФМБА, Роспотребнадзор
|3
|Фармацевтика и медицинские изделия
|Росздравнадзор
|Минздрав, Минпромторг
|4
|Образование
|Рособрнадзор
|Минобрнауки, Минпросвещения
|5
|Оценка соответствия
|Росаккредитация
|Минэкономики, Минпромторг, Росстандарт
|6
|Животноводство
|Россельхознадзор
|Минсельхоз, Минприроды, Росприроднадзор
|7
|Растениеводство
|Россельхознадзор
|Минсельхоз
|8
|Рыболовство
|Росрыболовство
|Минсельхоз, Росприроднадзор, ФСБ
|9
|Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
|Минстрой
|Ростехнадзор
|10
|Автомобильный транспорт
|Ространснадзор
|Минтранс, МВД, Росавтодор
|11
|Трудовые отношения и охрана труда
|Роструд
|Минтруд, Роспотребнадзор, Ростехнадзор
|12
|Социальное обслуживание
|Роструд
|Минтруд, Минздрав, Росздравнадзор
|13
|Земля и недвижимость
|Росреестр
|Минэкономики, Минсельхоз, Минприроды, Россельхознадзор
|14
|Пожарная безопасность
|МЧС
|Минприроды, Рослесхоз, Ростехнадзор
|15
|Энергетика
|Минэнерго
|Минэкономики, Ростехнадзор, Росгвардия, ФАС
|16
|Санитарно-эпидемиологическое благополучие
|Роспотребнадзор
|Минздрав, ФМБА
|17
|Туризм
|Минэкономики
|Ростуризм
|Обсуждение внутри отрасли
|1
|Коллекторская деятельность
|ФССП
|Минюст
|2
|Метеорология
|Росгидромет
|Минприроды
|3
|Экология и природопользование
|Росприроднадзор
|Минприроды
|4
|Лесное хозяйство
|Рослесхоз
|Минприроды
|5
|Обеспечение единства измерений
|Росстандарт
|Минпромторг
|6
|Железнодорожный транспорт
|Ространснадзор
|Минтранс, Росжелдор
|7
|Водный транспорт
|Ространснадзор
|Минтранс, Росморречфлот
|8
|Воздушный транспорт
|Росавиация
|Минтранс, Ространснадзор
|9
|Недропользование
|Ростехнадзор
|Минприроды, Роснедра
|10
|Связь и информационные технологии
|Роскомнадзор
|Минкомсвязь, Россвязь
|11
|Средства массовой информации
|Роскомнадзор
|Минкомсвязь, Роспечать
|12
|Азартные игры и лотереи
|ФНС
|Минфин
|13
|Производство и оборот алкогольной продукции
|Росалкогольрегулирование
|Минфин
|14
|Безопасность донорской крови
|ФМБА
|Минздрав
|15
|Интеллектуальная собственность
|Роспатент
|Минэкономики
|Обсуждение внутри одного ведомства
|1
|Развитие конкуренции
|ФАС
|2
|Реклама
|ФАС
|3
|Миграция
|МВД
|4
|Культура
|Минкульт
|5
|Оружие, боеприпасы, пиротехнические изделия
|Минпромторг
|6
|Драгоценные металлы и камни
|Минфин
|7
|Саморегулируемые организации аудиторов
|Минфин
|8
|Саморегулируемые организации сельскохозяйственных кооперативов
|Минсельхоз
|9
|Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
|МЧС
|10
|Контрольно-кассовая техника
|ФНС
|11
|Полиграфическая продукция
|ФНС
|12
|Промышленная безопасность
|Ростехнадзор
|13
|Торговля и защита прав потребителей
|Роспотребнадзор