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45 утвержденных рабочих групп по «регуляторной гильотине»

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Тема КНДГоловное ведомствоУчастники рабочей группы помимо головного ведомства
Обсуждение «гильотины» ведомствами из разных отраслей
1Безопасность дорожного движенияМВДМинтранс, Ространснадзор
2ЗдравоохранениеРосздравнадзорМинздрав, ФМБА, Роспотребнадзор
3Фармацевтика и медицинские изделияРосздравнадзорМинздрав, Минпромторг
4ОбразованиеРособрнадзорМинобрнауки, Минпросвещения
5Оценка соответствияРосаккредитацияМинэкономики, Минпромторг, Росстандарт
6ЖивотноводствоРоссельхознадзорМинсельхоз, Минприроды, Росприроднадзор
7РастениеводствоРоссельхознадзорМинсельхоз
8РыболовствоРосрыболовствоМинсельхоз, Росприроднадзор, ФСБ
9Строительство и жилищно-коммунальное хозяйствоМинстройРостехнадзор
10Автомобильный транспортРостранснадзорМинтранс, МВД, Росавтодор
11Трудовые отношения и охрана трудаРострудМинтруд, Роспотребнадзор, Ростехнадзор
12Социальное обслуживаниеРострудМинтруд, Минздрав, Росздравнадзор
13Земля и недвижимостьРосреестрМинэкономики, Минсельхоз, Минприроды, Россельхознадзор
14Пожарная безопасностьМЧСМинприроды, Рослесхоз, Ростехнадзор
15ЭнергетикаМинэнергоМинэкономики, Ростехнадзор, Росгвардия, ФАС
16Санитарно-эпидемиологическое благополучиеРоспотребнадзорМинздрав, ФМБА
17ТуризмМинэкономикиРостуризм
Обсуждение внутри отрасли
1Коллекторская деятельностьФССПМинюст
2МетеорологияРосгидрометМинприроды
3Экология и природопользованиеРосприроднадзорМинприроды
4Лесное хозяйствоРослесхозМинприроды
5Обеспечение единства измеренийРосстандартМинпромторг
6Железнодорожный транспортРостранснадзорМинтранс, Росжелдор
7Водный транспортРостранснадзорМинтранс, Росморречфлот
8Воздушный транспортРосавиацияМинтранс, Ространснадзор
9НедропользованиеРостехнадзорМинприроды, Роснедра
10Связь и информационные технологииРоскомнадзорМинкомсвязь, Россвязь
11Средства массовой информацииРоскомнадзорМинкомсвязь, Роспечать
12Азартные игры и лотереиФНСМинфин
13Производство и оборот алкогольной продукцииРосалкогольрегулированиеМинфин
14Безопасность донорской кровиФМБАМинздрав
15Интеллектуальная собственностьРоспатентМинэкономики
Обсуждение внутри одного ведомства
1Развитие конкуренцииФАС
2РекламаФАС
3МиграцияМВД
4КультураМинкульт
5Оружие, боеприпасы, пиротехнические изделияМинпромторг
6Драгоценные металлы и камниМинфин
7Саморегулируемые организации аудиторовМинфин
8Саморегулируемые организации сельскохозяйственных кооперативовМинсельхоз
9Гражданская оборона и чрезвычайные ситуацииМЧС
10Контрольно-кассовая техникаФНС
11Полиграфическая продукцияФНС
12Промышленная безопасностьРостехнадзор
13Торговля и защита прав потребителейРоспотребнадзор
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