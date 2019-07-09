45 утвержденных рабочих групп по «регуляторной гильотине»

Тема КНД Головное ведомство Участники рабочей группы помимо головного ведомства Обсуждение «гильотины» ведомствами из разных отраслей 1 Безопасность дорожного движения МВД Минтранс, Ространснадзор 2 Здравоохранение Росздравнадзор Минздрав, ФМБА, Роспотребнадзор 3 Фармацевтика и медицинские изделия Росздравнадзор Минздрав, Минпромторг 4 Образование Рособрнадзор Минобрнауки, Минпросвещения 5 Оценка соответствия Росаккредитация Минэкономики, Минпромторг, Росстандарт 6 Животноводство Россельхознадзор Минсельхоз, Минприроды, Росприроднадзор 7 Растениеводство Россельхознадзор Минсельхоз 8 Рыболовство Росрыболовство Минсельхоз, Росприроднадзор, ФСБ 9 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство Минстрой Ростехнадзор 10 Автомобильный транспорт Ространснадзор Минтранс, МВД, Росавтодор 11 Трудовые отношения и охрана труда Роструд Минтруд, Роспотребнадзор, Ростехнадзор 12 Социальное обслуживание Роструд Минтруд, Минздрав, Росздравнадзор 13 Земля и недвижимость Росреестр Минэкономики, Минсельхоз, Минприроды, Россельхознадзор 14 Пожарная безопасность МЧС Минприроды, Рослесхоз, Ростехнадзор 15 Энергетика Минэнерго Минэкономики, Ростехнадзор, Росгвардия, ФАС 16 Санитарно-эпидемиологическое благополучие Роспотребнадзор Минздрав, ФМБА 17 Туризм Минэкономики Ростуризм Обсуждение внутри отрасли 1 Коллекторская деятельность ФССП Минюст 2 Метеорология Росгидромет Минприроды 3 Экология и природопользование Росприроднадзор Минприроды 4 Лесное хозяйство Рослесхоз Минприроды 5 Обеспечение единства измерений Росстандарт Минпромторг 6 Железнодорожный транспорт Ространснадзор Минтранс, Росжелдор 7 Водный транспорт Ространснадзор Минтранс, Росморречфлот 8 Воздушный транспорт Росавиация Минтранс, Ространснадзор 9 Недропользование Ростехнадзор Минприроды, Роснедра 10 Связь и информационные технологии Роскомнадзор Минкомсвязь, Россвязь 11 Средства массовой информации Роскомнадзор Минкомсвязь, Роспечать 12 Азартные игры и лотереи ФНС Минфин 13 Производство и оборот алкогольной продукции Росалкогольрегулирование Минфин 14 Безопасность донорской крови ФМБА Минздрав 15 Интеллектуальная собственность Роспатент Минэкономики Обсуждение внутри одного ведомства 1 Развитие конкуренции ФАС 2 Реклама ФАС 3 Миграция МВД 4 Культура Минкульт 5 Оружие, боеприпасы, пиротехнические изделия Минпромторг 6 Драгоценные металлы и камни Минфин 7 Саморегулируемые организации аудиторов Минфин 8 Саморегулируемые организации сельскохозяйственных кооперативов Минсельхоз 9 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации МЧС 10 Контрольно-кассовая техника ФНС 11 Полиграфическая продукция ФНС 12 Промышленная безопасность Ростехнадзор 13 Торговля и защита прав потребителей Роспотребнадзор