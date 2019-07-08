Башар Асад перетасовал силовиков

Президент Сирии Башар Асад произвел масштабные перестановки в силовых структурах. Информацию об этом опубликовали накануне сирийские СМИ. Среди самых громких изменений — назначение одного из самых приближенных к Башару Асаду силовиков вице-президентом по безопасности, а также уход другой влиятельной фигуры — главы Управления разведки ВВС, которое в стране считается всесильным.

Согласно сообщениям СМИ, глава Национального бюро безопасности Али Мамлюк был назначен вице-президентом Сирии по делам безопасности, а его место занял генерал Мухаммад Диб Зейтун, который ранее возглавлял Управление общей разведки (госбезопасность). Генерал был главным переговорщиком при подписании соглашений о возвращении районов Хомса под контроль сирийских властей. Он, как и Али Мамлюк, суннит. Официального подтверждения этой информации на вечер понедельника не было. Более того, некоторые источники “Ъ” опровергают новость о переназначениях Али Мамлюка и Мухаммада Диб Зейтуна. При этом подтверждается цепочка других перестановок, которая выглядит логично в случае смены должностей двух высокопоставленных генералов.

Главой госбезопасности стал Хусам Лука, который ранее возглавлял управление политической безопасности. О нем известно, что он суннит, родом из района Ханасер (на юго-востоке от Алеппо), внесен в санкционные списки ЕС в 2012 году. А на его место пришел Насер аль-Али (суннит из города Манбидж на севере Сирии). Он занимал должности начальника управлений политбезопасности в Алеппо и Деръа. Появился новый начальник и у Управления уголовной безопасности. Им стал Насер Диб, алавит из района в Латакии, откуда происходит семья президента Асада. Ранее он возглавлял отделение политической безопасности в Хаме, а также был помощником руководителя отдела политической безопасности в Дамаске.

Самым громким изменением в силовых структурах стала отставка главы Управления разведки ВВС — самой влиятельной сирийской спецслужбы — генерала Джамиля Хассана, который находится под американскими и европейскими санкциями и обвиняется в военных преступлениях. По данным оппозиции, генерал Хассан принимал непосредственное участие в арестах и пытках тысяч сирийских граждан. Генерала Хассана сменил его помощник генерал Гассан Исмаил (алавит из провинции Тартус), который также находится в санкционных списках.

По данным арабских СМИ, только недавно Джамилю Хассану продлили срок его службы еще на год. Некоторые источники связывают его отставку с состоянием здоровья. Однако есть и другая версия.

Источники “Ъ” в Сирии обращают внимание на то, что отставка произошла после недавней встречи в районе Эль-Кунейтры генерала Хассана с российскими военными, а также представителями Пятого (так называемого пророссийского) корпуса сирийской армии и израильтянами.

Как утверждается, встреча носила тактический характер, ее целью было обсуждение расположения сил вдоль линии разъединения между Израилем и Сирией.

«Генерал Хассан близок к иранцам. На недавней встрече в Эль-Кунейтре он не ответил на требования Израиля отвести проиранские силы от границы с Израилем, и это могло стать причиной его замены»,— сказал “Ъ” один из лидеров сирийской вооруженной оппозиции полковник Фатех Хасун. При этом он отметил, что перестановки в структурах безопасности не имеют принципиального значения. «Одни преступники сменили других»,— подчеркнул он. Кроме того, полковник считает, что назначение Али Мамлюка вице-президентом может в итоге привести к его уходу из политики.

«Али Мамлюк помогал режиму поддерживать отношения с Египтом, а также возобновить контакты с другими арабскими странами, в частности Иорданией и Оманом. У него есть вес в арабских странах»,— пояснил “Ъ” сирийский политический аналитик Самер Рашед. В то же время эксперт отметил, что должность вице-президента в Сирии не такая значимая и не сравнится с влиянием спецслужб, которые контролируют всю страну. Господин Рашед также отметил, что назначение Али Мамлюка — суннита по происхождению — помогает сирийским властям сохранять конфессиональный баланс среди руководства страны. Это же касается и других перестановок.

Марианна Беленькая, Елизавета Наумова