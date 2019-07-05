Россия нашла компромисс для ООН и Дамаска

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен встретится сегодня в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Главный вопрос повестки дня — консультации вокруг состава конституционного комитета и связанные с ним вопросы политического урегулирования в Сирии. Работа комитета должна была начаться еще полгода назад, но была заблокирована ООН. Как стало известно “Ъ”, Москва смогла выработать новую компромиссную формулу, детали которой и обсудит господин Педерсен, прежде чем отправиться в Дамаск, где у него запланированы переговоры на следующей неделе.

«Сейчас мы приблизились, как я понимаю, к развязке»,— сказал журналистам заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, комментируя работу над составом сирийского конституционного комитета и визит Гейра Педерсена в Москву. Сам господин Педерсен ранее не исключал, что комитет будет сформирован в течение лета. Напомним, что решение о создании комитета было принято еще 31 января 2018 года, в ходе работы Конгресса национального диалога в Сочи. К концу прошлого года «астанинская тройка» — Россия, Иран и Турция — согласовала с Дамаском и сирийской оппозицией состав комитета. Всего список состоит из трех частей: 50 человек от оппозиции, 50 — от гражданского общества и 50 — от правительства Сирии. В ООН решили, что список от гражданского общества не сбалансирован. Вопросы вызвали шесть имен, и работа началась заново. Полгода Дамаск отказывался идти на любые компромиссы, но сейчас появился шанс договориться.

«Мы знаем, что господин Педерсен планирует поехать в Дамаск. Это очень важная поездка, чтобы окончательно согласовать списки и завершить формирование сирийского конституционного комитета»,— сообщил еще на прошлой неделе замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. 20 июня он вместе со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым посетил Дамаск, где их принял президент Сирии Башар Асад.

По данным источников “Ъ”, в результате этой поездки была выработана формула «4+2», с которой согласились сирийские власти. Согласно договоренности, четыре имени в список от гражданского общества должен предложить Дамаск, а два — ООН. Однако руководство Сирии готово приступить к согласованию оставшейся части списка только при условии, что решения конституционного комитета будут приниматься большинством в 75% голосов. Ранее предполагалось, что процедура принятия решений, как и другие организационные вопросы, в том числе касающиеся руководящих органов комитета и места его работы, должны решаться на первом заседании в Женеве. Однако Дамаск решил заранее себя обезопасить. Дело в том, что сирийским властям с самого начала не нравилась идея обсуждения конституции на внешних площадках и не под своим контролем. И только давление Москвы вынудило их пойти на уступки.

В пользу благоприятного прогноза говорит опубликованная на этой неделе в проправительственной сирийской газете «Аль-Ватан» статья, где указывается, что в случае одобрения Дамаском состава конституционного комитета его первое заседание состоится в начале сентября. Но гарантий, что все получится, никто не дает. Слишком памятен оптимистичный настрой «астанинской тройки» в декабре прошлого года, когда она презентовала список комитета в Женеве и получила отпор ООН. Тем более что имен кандидатов на вакантные места ни Дамаск, ни ООН пока не называли. Неизвестно также, согласятся ли ООН и сирийская оппозиция на условие, выдвинутое Дамаском. Но на данный момент российские дипломаты сделали все, что могли, и смогут поделиться с Гейром Педерсеном рецептом, как надо говорить с Дамаском.

Помимо конституционного комитета Гейр Педерсен обсудит в Москве ситуацию в Идлибе, а также свою идею об объединении всех переговорных форматов по Сирии — «Астаны», «малой группы» (куда входят Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция) и постоянных членов Совбеза ООН,— чтобы выработать единое видение будущего Сирии. Но главное, на что он рассчитывает,— это сближение позиций России и США. Здесь камнем преткновения остается Иран и его роль в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Марианна Беленькая