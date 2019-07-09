Детский омбудсмен вступилась за права реформы

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обвинила членов рабочей группы, созданной в Минпросвещения с целью изменения действующих правил системы опеки в РФ, в бездействии. Она заявила, что готова предоставить «огромный перечень предложений» по реформированию работы органов опеки и попечительства. В аппарате госпожи Кузнецовой не смогли оперативно разъяснить, о каких именно предложениях идет речь. Судя по всему, не знают о них и в Министерстве просвещения РФ.

«Буквально ежедневно мы сталкиваемся с трагическими случаями (в приемных семьях.— “Ъ”)»,— заявила Анна Кузнецова по итогам всероссийского совещания детских омбудсменов. «Предложения, которые мы давали по реформированию органов опеки, до сих пор, к сожалению, стоят на месте,— продолжила она.— Да, рабочая группа создана при Министерстве просвещения, но до сих пор деятельных шагов в этом направлении, к сожалению, не сделано». Она сообщила, что аппарат омбудсмена «готов предоставить огромный перечень предложений и направлений» по реформированию органов опеки и попечительства. В аппарате госпожи Кузнецовой “Ъ” на вопрос, о каких предложениях идет речь, не ответили.

Тема реформы органов опеки вновь появилась на повестке дня после очередного ЧП: в Ярославской области нашли привязанного к столбу пятилетнего ребенка.

Он находился под опекой в семье, которая переехала из подмосковной Дубны несколько месяцев назад. Сейчас из семьи изъяты шесть приемных детей (там воспитывается также один родной ребенок), их поместили в социально-реабилитационный центр. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Как рассказала журналистам госпожа Кузнецова, «ребенок был привязан к батарее»: «Это объяснялось воспитательными задачами со стороны старших детей». Она добавила, что «эти трагедии — следствие несовершенств законодательства, а также иных шагов в сфере семейной политики».

Отметим, что работа по корректировке законодательства по усыновлению началась в 2018 году после ряда громких скандалов. Так, в 2017 году широкий общественный резонанс вызвало изъятие органами опеки у супругов Дель 10 из 13 детей из-за жалоб на побои (в настоящее время в электронной картотеке московских судов обвинение в истязании более не фигурирует, там значится только обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию). Тогда Минпросвещения предложило кардинально изменить действующие правила усыновления. Для этого была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители приемных семей, НКО, представители органов опеки и попечительства. Зимой 2019 года Министерство просвещения вынесло на общественное обсуждение законопроект, изменяющий правила усыновления и опеки. Если он будет принят, с 1 января 2021 года в семью нельзя будет брать более одного ребенка в год, все кандидаты и члены их семей будут обязаны проходить психологическое обследование, приемные семьи не смогут менять место жительства по своему желанию.

Министр просвещения Ольга Васильева ранее заявляла, что законопроект не ужесточает правила усыновления и опеки, однако эксперты и усыновители называли его дискриминирующим. Анна Кузнецова сообщила, что дала отрицательное заключение на поправки, так как они вводят «дополнительные, прежде всего — ограничительные нормы, значительно ужесточающие требования к лицам, желающим принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью».

“Ъ” попросил Минпросвещения прокомментировать, справедлива ли критика омбудсмена и известно ли в ведомстве о ее предложениях на сей счет. «Основная задача сейчас — качественное улучшение подходов в работе школ приемных родителей, в подборе и сопровождении замещающих семей, организации их подготовки, сопровождении и помощи сложившихся замещающих семей,— заявили в пресс-службе ведомства.— И те изменения, в том числе нормативные, которые сегодня происходят в сфере опеки и попечительства, в сфере организации работы детских домов, призваны максимально защитить право ребенка на семью. Отдельные мероприятия по совершенствованию системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей заложены в плане работ по "Десятилетию детства"».

Валерия Мишина; Ксения Миронова; Александр Тихонов, Ярославль