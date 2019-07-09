Как изменилась стоимость футболистов в клубах Черноземья

По данным ресурса Transferмarkt, общая трансферная стоимость игроков «Тамбова» к старту чемпионата составила €12,2 млн, что на €1,8 млн больше, чем в прошлом сезоне. По этому показателю новичок РПЛ находится на последнем месте, незначительно отставая от «Оренбурга» (€13,3 млн). Еще один дебютант турнира, «Сочи», оценивается уже в €19,1 млн, а чемпион «Зенит» – в €177,9 млн. Отметим, что стоимость «Тамбова» с момента его появления в ФНЛ резко выросла именно в розыгрыше 2018/19, достигнув €10,4 млн. В дебютном сезоне 2016/17 футболисты оценивались в €6,1 млн, в 2017/18 – €6,3 млн. В нынешнем составе стоимость игроков составляет от €25 тыс. до €750 тыс. (полузащитник Михаил Костюков).

Общая трансферная стоимость игроков «Авангарда», по оценке того же ресурса, по сравнению с прошлым сезоном снизилась на €600 тыс. Если в сезоне 2018/19 они стоили €8,5 млн, то сейчас оцениваются в €7,9 млн – седьмое место по этому показателю в лиге. В премьерном для команды чемпионате ФНЛ 2017/18 общая стоимость составила €7,4 млн. В нынешнем розыгрыше игроки оцениваются от €50 тыс. до €700 тыс. (центральный защитник Кирилл Гоцук).

Суммарная трансферная стоимость игроков «Факела» по сравнению с прошлым сезоном снизилась на €1,3 млн. По данным Transferмarkt, с €5,8 млн до €4,5 млн. По этому показателю воронежский клуб делит последнее место с нижнекамским «Нефтехимиком». Со времени возвращения в ФНЛ в 2015 году это наименьшая стоимость игроков «Факела». В нынешнем сезоне футболисты оцениваются от €50 тыс. до €350 тыс. (вратарь Станислав Бучнев, центральный защитник Александр Лихачев и центральный полузащитник Артур Рябокобыленко).