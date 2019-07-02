Три циклона качнули Восточную Сибирь

Сильное наводнение в Восточной Сибири, в результате которого в Иркутской области оказались затопленными около 100 населенных пунктов, ученые назвали аномальным явлением для этой территории. По их данным, по региону проходили сразу три циклона, которые и стали причиной обильных осадков, переполнивших реки. Сюда же добавилось и таяние снегов в горах. Сейчас уровень воды выше критического сохраняется только в Тулуне. По последним данным, стихия унесла жизни 18 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Прокуратура намерена привлечь к административной ответственности глав населенных пунктов за несвоевременное оповещение жителей об угрозе.

Как сообщил на пресс-конференции заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики СО РАН Вячеслав Никитин, 25–29 июня по территории Иркутской области проходил мощный циклон. В обычных условиях он закончился бы в регионе быстро, но на территории области находились еще два циклона: они «зажали» третий и блокировали его продвижение. «И все это совпало по времени с таянием снегов в горах, которое обычно происходит раньше, и создало экстремальные условия»,— объяснил господин Никитин.

Фото: Роскосмос

В Тулуне, который больше других населенных пунктов пострадал от наводнения, за полтора дня выпало 78 мм осадков при месячной норме для июня на этой территории 59 мм. Влиянием «малоподвижного циклона» объяснила сильное наводнение и заместитель начальника иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. «От 1,5 до четырех месячных норм осадков выпало»,— уточнила она. Исполняющая обязанности завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства Иркутского госуниверситета Инна Латышева назвала случившееся «аномальным явлением»: «Событие уникальное. Явление было аномальным с точки зрения погодных, климатических и циркуляционных факторов, по своей природе, масштабу и последствиям».

Госпожа Латышева добавила, что если раньше на территории Иркутской области господствовали преимущественно циклоны из Монголии, то в данном случае оказывали влияние три силы: арктические холодные массы, субтропические массы и воздушные массы, поступившие с Тихого океана.

МЧС сообщает, что вода продолжает покидать территории. Выше критической отметки остается только уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун. Там она поднималась почти до четырнадцати метров при критическом значении в семь. Сейчас уровень опустился ниже девяти метров. Вода уже покинула 54 населенных пункта в Иркутской области, подтопленными остаются 42. Как сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, в результате наводнения погибли 18 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 1,3 тыс. человек, более 200 человек госпитализированы. Начальник ГУ МЧС по региону Валентин Нелюбов сообщил, что ведомство продолжает поисково-спасательные работы. Тела погибших переданы на медицинскую экспертизу для определения причины смерти. Господин Нелюбов призвал людей, потерявших своих родственников, обратиться в полицию для принятия срочных мер.

Прокуратура Иркутской области намерена привлечь к административной ответственности глав населенных пунктов, которые несвоевременно и ненадлежащим образом информировали население о приближающемся стихийном бедствии. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, представления внесены мэрам города Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска, а также главам восьми сельских поселений Тулунского района, двух поселений в Тайшетском и одного в Чунском районах. Прокуратура не нашла нарушений в работе Иркутского управления гидрометеослужбы, которое своевременно информировало органы местного самоуправления, единые дежурные диспетчерские службы и ГУ МЧС по Иркутской области об опасных метеорологических явлениях.

Паводок затронул также Канск в Красноярском крае, где 29–30 июня из берегов вышла река Кан. Причиной наводнения стала выпавшая за выходные дни более чем двухмесячная норма осадков. В результате уровень воды в реке при норме в 3,5 м поднялся примерно до 4,4 м. Как и в Приангарье, городские власти ввели режим ЧС. Никто из жителей подтопленных территорий не пострадал, но из зоны подтопления пришлось эвакуировать 79 человек, в том числе 24 ребенка. 1 июля на встречу с жителями Канска приехал губернатор Александр Усс. Позднее господин Усс позвонил одной из жительниц Канска, участвовавших во встрече, и извинился за свое эмоциональное высказывание в ответ на вопрос об угрозе разрушения автодороги в город.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже сейчас могу качнуть»,— сказал губернатор во время встречи, запись которой опубликовало одно из красноярских изданий.





Тогда же губернатор заверил, что если дорогу и размоет, она будет восстановлена.

Позднее начальник пресс-службы главы региона Елена Уляшева заявила, что видеозапись беседы Александра Усса с горожанами «не отражает реального разговора» и «вырвана из контекста», а оперативность господина Усса в решении проблем важнее, чем эмоциональность его высказываний. 2 июля задававшая вопрос жительница Канска сообщила «РИА Новости», что губернатор в телефонном разговоре принес ей извинения: «Сказал, что с дорогой он нам поможет. Оснований ему не верить нет»,— сказала она, отметив, что считает инцидент исчерпанным. Ко 2 июля ситуация в Канске, по данным МЧС, начала стабилизироваться: уровень воды в реке Кан упал на 16 см и достиг 4,2 м. К вечеру в городе оставались подтопленным 137 придомовых участков, на территории которых проживает 361 человек, а также 238 дачных участков.

Екатерина Еременко, Иркутск; Илья Галагуз, Новосибирск