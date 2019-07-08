08 июля, понедельник
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Телеведущий Георгий Габуния

Фото: facebook.com/GioGabu

Обматерившего Путина ведущего «Рустави–2» временно отстранили от работы

Ведущего грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгия Габунию на два месяца отстранили от работы за мат в прямом эфире. Решение приняла саморегулирующая комиссия организации. Ограничение распространяется на все программы, которые он готовит или в которых принимает участие («Выбор», Post Scriptum).

Напомним, Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу Post Scriptum с матерных оскорблений в адрес президента России Владимира Путина. Вещание телеканала приостанавливали из-за акции протеста у редакции.

Поведение журналиста осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. МИД Грузии заявил, что расценивает его выступление как попытку внести напряжение в отношения Москвы и Тбилиси.

Российский МИД назвал действия ведущего «беспрецедентной по низости выходкой». Кремль посчитал высказывания журналиста «абсолютно неприемлемыми».

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».

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