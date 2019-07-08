МИД счел «беспрецедентной по низости выходкой» мат грузинского ведущего в адрес Путина

Министерство иностранных дел России осудило «беспрецедентную по своей низости выходку» ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес президента РФ Владимира Путина. В ведомстве заявили, что рассматривают «это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений».

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с матерных оскорблений в адрес президента России. Гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия решил приостановить вещание из-за акции протеста, которая проходила возле редакции. Спустя несколько часов вещание было возобновлено. Поведение журналиста осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. МИД страны заявил, что расценивает его выступление как попытку внести напряжение в отношения Москвы и Тбилиси.

«Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия»,— уверены в российском МИДе.

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В дипведомстве также отметили «справедливое возмущение» грузинской общественности и реакцию властей страны, которые «не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение». «Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах»,— подчеркнули в МИД РФ.

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».