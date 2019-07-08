Кремль считает «абсолютно неприемлемыми» высказывания ведущего «Рустави-2» в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает неприемлемыми и осуждает оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

«Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло»,— сказал господин Песков.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес президента РФ. Гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия решил приостановить вещание из-за акции протеста, которая проходила возле редакции. Участники акции требовали закрыть телекомпанию. Спустя несколько часов вещание было возобновлено.

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Поведение журналиста осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. МИД страны заявил, что расценивает его выступление как попытку внести напряжение в отношения Москвы и Тбилиси. В дипведомстве подчеркнули, что слова Габунии «не имеют ничего общего со свободой слова» и являются «чистой воды провокацией».

Российский МИД назвал действия ведущего «беспрецедентной по низости выходкой».

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».