Грузинский телеканал «Рустави-2» возобновил вещание

Грузинский оппозиционный телеканал «Рустави-2» возобновил вещание в 7:30 (6:30 мск) после нескольких часов приостановки работы. Эфир начался с утренней передачи «Доброе утро, Грузия».

Решение о приостановке вещания принял гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия из-за акции протеста, которая проходила возле редакции. Ее участники призывали закрыть телекомпанию из-за прозвучавших в эфире оскорблений в адрес российского президента Владимира Путина.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес президента РФ. Поведение журналиста уже осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. МИД страны заявил, что расценивает его выступление как попытку внести напряжение в отношения Москвы и Тбилиси. В дипведомстве подчеркнули, что слова Габунии «не имеют ничего общего со свободой слова» и являются «чистой воды провокацией».

О политической ситуации в Грузии — в материале “Ъ”.