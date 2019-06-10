Абоненты избегают розницы

Рост онлайн-продаж смартфонов в январе—апреле 2019 года в России стал рекордным за три года, достигнув 35–40%. В офлайне темпы гораздо ниже — около 2% в натуральном выражении и 7% в деньгах. Ритейлеры полагают, что такая разница вызвана ростом доступности мобильного интернета и развитием электронных платежей. Эксперты не исключают, что на рынок могло повлиять и изменение модели потребления покупателей, которые стараются избежать навязывания дополнительных услуг при посещении розничных сетей.

Рост онлайн-продаж смартфонов в России стал рекордным за три года, подсчитали в «Связном-Евросети»: с января по апрель 2019 года было продано 1,4 млн устройств на 27 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее. В то же время в традиционной рознице рост продаж остается более низким — на 7%, до 112 млрд руб. В группе «М.Видео-Эльдорадо» оценивают рост онлайн-продаж смартфонов за январь—апрель 2019 года в 37% в штуках, до 1,3 млн, и в 40% в деньгах, до тех же 27 млрд руб.

В GfK подтверждают данные ритейлеров: если в онлайн-канале продажи смартфонов выросли на 37% в штуках, то в офлайне стабильны, с приростом на 2% в штуках год к году. Наибольший рост продаж смартфонов демонстрируют онлайн-гипермаркеты — на 54% в штуках, отмечает глава сектора исследований телеком-рынка GfK Анна Серегина.

Средняя стоимость смартфона, купленного в онлайне, выросла на 3%, до 19 380 руб., подсчитали в «Связном-Евросети». Наиболее популярными брендами по количеству проданных устройств в онлайне, по оценке компании, стали Xiaomi, Honor (принадлежит Huawei) и Samsung. В деньгах, как и годом ранее, лидером остался Apple.

На рост онлайн-продаж смартфонов влияют те же факторы, которые привели к росту всей электронной коммерции в 2018 году на 59%, до 1,657 трлн руб., уверен портфельный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По итогам прошлого года доля онлайн-продаж превысила 5% всего оборота розницы, напоминает он. «Росту продаж способствуют дешевый и доступный интернет, развитие электронных платежей, доля которых приближается к 50% оборота, и логистики»,— отмечает господин Нигматуллин. По его оценке, на горизонте двух лет через интернет будет продаваться уже 25–30% гаджетов, а офлайн-каналы будут отмирать или трансформироваться. Представитель «Вымпелкома» также полагает, что доля онлайн-продаж будет увеличиваться за счет развития каналов дистрибуции, в том числе постаматов, курьерской доставки и др.

Проблема традиционной мобильной розницы в том, что покупатели смартфонов все чаще сталкиваются с навязыванием дополнительных товаров и услуг, поэтому отказываются от похода в магазин и предпочитают заказать устройство онлайн, считает руководитель Content Review Сергей Половников. «Мотивация менеджеров, как правило, завязана на продажу уже не телефонов, а высокомаржинальных товаров и сервисов, например страховок, аксессуаров, настройку смартфонов»,— поясняет он.

Кроме того, такие аксессуары, как чехлы, защитные стекла и зарядные устройства, в традиционной рознице, как правило, стоят дороже, чем в интернет-магазинах, поэтому спрос на них тоже перетекает в онлайн, уверен господин Половников. Как сообщал “Ъ” 27 мая, сотовые ритейлеры действительно заметили снижение продаж аксессуаров для смартфонов как в количестве, так и в выручке, что уже привело к снижению маржинальности розницы.

При этом представитель «М.Видео» Валерия Андреева говорит, что в компании в рамках ее модели продаж не видят перетекания спроса. «Магазины сохраняют трафик — 90% трансакций завершается в магазине, и неважно, где они были начаты, в онлайне или нет»,— говорит госпожа Андреева. Например, указывает она, в сегменте смартфонов стоимостью около 20 тыс., где представлены десятки моделей, как правило, после онлайн-заказа покупатели хотят посмотреть несколько устройств, сравнить и сделать окончательный выбор уже в магазине.

Юлия Тишина