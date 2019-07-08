Вице-премьер Борисов предложил списать долги живущим «впроголодь» предприятиям ОПК

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России страдают от высокой кредитной нагрузки. По его словам, этот сектор «живет впроголодь, обслуживая финансовые институты, которые ничего не производят, а призваны только обеспечивать процесс организации производства и внедрения продукции».

Господин Борисов заявил, что предложения по «расчистке» кредитного портфеля таких предприятий, который превысил 2 трлн руб., неоднократно направляли президенту. «Если мы спишем треть — 600–700 млрд руб., то это 70 млрд руб. только экономии на обслуживании кредитов, то есть это свыше $1 млрд вы можете инвестировать в том числе в процесс диверсификации»,— заявил вице-премьер на сессии «Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки» в рамках выставки «Иннопром» (цитата по «Интерфаксу»).

Он также заявил, что треть объема кредитного портфеля не работает и не погашается, а только «идет обслуживание процентов», на уплату которых надо примерно 200 млрд руб. «Эта цифра "бьется" с плановой прибылью предприятий ОПК, получается такой парадокс»,— сказал Юрий Борисов.

Вице-премьер ранее, 7 июля, также сообщил, что правительство рассмотрит вопрос о введении квотирования на закупки гражданской продукции предприятий ОПК в рамках национальных проектов.

Напомним, в январе 2018 года президент России Владимир Путин назвал главной стратегической задачей повышение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году до 30%, к 2030 году — до 50%.

Об итогах совещания читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин занял лучшую оборонку».