Правительство рассмотрит введение квот на закупку продукции предприятий ОПК в рамках нацпроектов

Правительство рассмотрит вопрос о введении квотирования на закупки гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках национальных проектов, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. С подобным предложением обратился врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, передает «Интерфакс».

«Деньги национальных проектов по всем 12 направлениям максимально должны оставаться в России, и поэтому нужно оказывать преференции отечественному производителю. Возможно, мы будем убеждать коллег из Минфина, и убеждать всех тех людей, от которых это зависит, вводить квотирование для покупки (гражданской) продукции предприятий ОПК в рамках национальных проектов»,— сказал господин Борисов.

В январе 2018 года президент Владимир Путин назвал главной «стратегической задачей» глава государства обозначил повышение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году до 30%, к 2030 году — до 50%.

Подробнее об итогах совещания по ОПК читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин занял лучшую оборонку».