Воронежскому НОЦ уточняют профиль

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, правительство Воронежской области вместе с вузами актуализировало параметры научно-образовательного центра (НОЦ), создание которого в регионе предусматривает стратегия пространственного развития РФ до 2025 года. Предварительно решено сосредоточиться на исследованиях в математике и IT, отказавшись от химии и генетики. Это должно помочь региону на конкурсе в 2020 году — воронежский проект не будет повторять пилотный аграрный НОЦ в Белгороде. В случае неудачи воронежские власти готовы создавать центр своими силами или объединиться с соседями.

Об обновлении предварительной концепции НОЦ “Ъ-Черноземье” рассказали ректор Воронежского госуниверситета (ВГУ будет выступать заявителем при создании центра), депутат облдумы Дмитрий Ендовицкий и руководитель секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков, который курирует проект со стороны облправительства.

По словам Дмитрия Ендовицкого, ожидается, что воронежский НОЦ будет специализироваться на исследованиях в сфере математики и информационных технологий. Первоначально планировался более широкий профиль — с проектами также в химии и генетике. «Математика и IT станут ядром НОЦ. Отрасли наших индустриальных партнеров (машиностроение, АПК, здравоохранение, госуправление) будут рассматриваться через призму реализации в них компьютерно-математических решений», — пояснил господин Ендовицкий.

Из-за обновления профиля корректируется и перечень представителей крупного бизнеса, которые могут работать в НОЦ вместе с вузами. В числе основных господин Ендовицкий назвал Сбербанк, госкорпорацию «Ростех» (через воронежское АО «Концерн “Созвездие”»), группу НЛМК (основная промплощадка расположена в Липецке). По данным “Ъ-Черноземье”, участие в НОЦ было одной из тем недавней встречи губернатора Александра Гусева с первым зампредом правления Сбербанка Александром Ведяхиным.

При этом список ведущих воронежских вузов-участников проекта пока остается неизменным. Это, напомним, ВГУ, Воронежский педуниверситет, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, имеющий статус опорного вуза Воронежский технический госуниверситет, Воронежский госуниверситет инженерных технологий, Воронежский медуниверситет. «В каких-то вузах есть отраслевые компетенции, а в каких-то — прикладные математические и информационно-компьютерные»,— отметил господин Ендовицкий.

Правительство Воронежской области согласно с тем, что профиль регионального НОЦ должен быть сужен. «Первоначальная концепция, посвященная так называемым LifeScience (исследованиям и технологиям, направленным на увеличение продолжительности и повышение качества жизни человека), была нашим первым видением центра без учета региональной специализации. Сейчас мы смещаем фокус, делаем концепцию более конкретной,— отметил Игорь Лотков.— В Воронежской области традиционно развитая математическая научная школа, известная в стране и за ее пределами. Уже создана серьезная инфраструктура для подготовки IT-специалистов».

По ожиданиям господина Лоткова, конкретизация профиля увеличит шансы воронежского проекта на конкурсе по наделению объединения местных вузов и компаний статусом НОЦ федерального уровня. Это позволит каждому из университетов-участников претендовать на дополнительные федеральные субсидии (пока оцениваются в 100 млн руб. в год на вуз). Воронежские власти ожидают конкурса на получение статуса НОЦ второй волны в 2020 году (первые пилотные проекты формировались вне конкурса). Но завершить работу над заявкой и направить ее в правительство РФ регион намерен раньше, до конца 2019-го, отметил господин Лотков. Над документом работает проектный офис при облправительстве, который возглавляет замдиректора регионального агентства по инвестициям и стратегическим проектам Владимир Дорофеев.

В рамках пилотного проекта первым в Черноземье, напомним, формируется НОЦ «Инновационные решения в АПК» в Белгородской области на базе Белгородского национального исследовательского университета, опорного Белгородского технологического госуниверситета имени Шухова и Белгородского аграрного госуниверситиета имени Горина с участием холдингов «Эфко», «Агро-Белогорье» и «Приосколье».

Игорь Лотков добавил, что возможно сотрудничество и воронежских компаний с НОЦ в Белгороде. «Объединение вузов и бизнеса в Воронежской области необходимо, и мы будем создавать его вне зависимости от результатов конкурса НОЦ, возможно, на региональном уровне. Также мы рассматриваем возможность, если федеральный статус НОЦ в Воронеже не получит, объединить усилия с белгородскими коллегами. Тогда это будет уже Центрально-Черноземный НОЦ,— заключил господин Лотков.— Мы считаем, что такие проекты должны быть межрегиональными».

Воронежский НОЦ предполагается расположить в технополисе Группы компаний Хамина депутата облдумы Евгения Хамина, создающемся в пригороде облцентра. В компании сказали “Ъ”, что ГК по-прежнему заинтересована в проекте и участвует в обновлении его концепции: «Считаем поиск оптимальных решений на этапе разработки концепции нормальным рабочим моментом».

Сергей Калашников