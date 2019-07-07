Власти Мексики не пустили в страну еще 14 россиян

Еще 14 человек с паспортами РФ, прилетевших в мексиканский Канкун, не были пропущены через пограничный контроль, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Мехико. «Они прилетели рейсом компании Nordwind, местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной»,— рассказали в диппредставительстве.
Дипломаты занялись ситуацией с новой группой туристов, которых не пустили в Мексику. Они устанавливают точные причины недопуска.
Ранее в аэропорту курортного Канкуна около трех дней находилась группа россиян, которым не разрешают начать поездку по стране из-за претензий миграционных властей. Позже они были депортированы из Мексики.
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