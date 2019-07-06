Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна

В аэропорту курортного Канкуна в Мексике около трех дней находится группа россиян, которым не разрешают начать поездку по стране из-за претензий миграционных властей, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Мехико. «Всего задержаны семь человек за несоответствие цели поездки заявленной»,— сказали в диппредставительстве. В консульство они не обращались.

«Сейчас они ждут обратного рейса, возможно, уже завтра»,— заявили в посольстве.