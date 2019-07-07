Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики

Почти всех россиян, которых задержали в аэропорту курортного Канкуна в Мексике, в субботу вечером депортировали в Россию. «Семь человек уже улетели рейсом компании Nordwind, остальные трое полетят самолетом Air France. Двое отправятся уже в субботу, один, скорее всего, завтра»,— сообщили «РИА Новости» в посольстве.

Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам. У семи туристов, по словам представителя консульства, «цель поездки не соответствовала заявленной». Еще троим был запрещен въезд в Мексику.