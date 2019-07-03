Мосгоризбирком счел давлением на комиссию петицию за регистрацию независимых кандидатов

Мосгоризбирком назвал недопустимыми попытки оказать на комиссию давление с помощью петиции, требующей допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Петиция была опубликована накануне, 2 июля, на портале Change.org. Она обращена главе ЦИК России Элле Памфиловой, главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, а также мэру Москвы Сергею Собянину, первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и руководителю администрации главы государства Антону Вайно.

В петиции утверждается, что «избирательное законодательство дает чиновникам множество рычагов, чтобы не допустить к выборам неугодных кандидатов». Главным требованием петиции является допуск всех независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

«Мы требуем равных возможностей для ведения избирательной кампании для всех кандидатов! Мы требуем прекратить использовать административное давление для искажения волеизъявления жителей Москвы!» — говорится в тексте.

Петиция собрала уже более 3,5 тыс. подписей. В числе подписавшихся — писатели Александр Гельман, Людмила Улицкая и Лев Рубинштейн, основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин, член научно-экспертного совета при ЦИК РФ Сергей Шпилькин, музыкант Алексей Кортнев, актер Максим Суханов, Виктор Шендерович.

В пресс-службе Мосгоризбиркома заявили «РИА Новости», что избирательная комиссия и возглавляемая ею система комиссий города «во всех случаях руководствуются только требованиями избирательного законодательства». «Как того и требует Конституция РФ, и перед законом, и перед избирательными комиссиями все кандидаты равны. Всяческие спекуляции на эту тему, попытки вопреки закону оказывать давление на избирательные комиссии недопустимы»,— добавили в пресс-службе.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года, по результатам которых будут выбраны 45 депутатов. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 5 тыс. подписей. Согласно опросу ВЦИОМ, 89% москвичей не проявляют интереса к предстоящим выборам.

О выборах в Мосгордуму читайте в колонке обозревателя “Ъ FM” Дмитрия Дризе.