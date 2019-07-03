Москвичей не интересуют выборы в городскую думу, выяснил ВЦИОМ. 89% жителей столицы не проявляют интереса к предстоящему голосованию. Выборы пройдут 8 сентября. Сейчас кандидаты собирают подписи в свою поддержку. Как всегда, главной интригой является участие в кампании представителей оппозиции. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что выводы пока делать рано.

Если дела обстоят именно таким образом, это означает полную победу «Единой России» и команды действующего мэра города. Хотя правильнее будет сказать, что победят независимые кандидаты, которые на самом деле представляют партию власти. Разве что пройдет несколько коммунистов и пара справедливороссов. Может быть, один-два более или менее серьезных оппозиционера. Конечно, можно сказать, что ВЦИОМ — это государственная социология, они работают в интересах Кремля и мэрии, и что все они используют методику, которая позволяет сделать нужные выводы. Может быть. Но что-то подсказывает, что данные ВЦИОМа недалеки от истины.

Проблема в том, что за все эти годы стабильности граждане не совсем понимают, что такое политические институты. Есть личности: Владимир Путин, Сергей Собянин, Алексей Навальный, в конце концов. А к депутатам отношение однозначно негативное — они сидят и ничего не делают. И это мягко сказано. В массовом сознании главным является институт президента или царя, или вождя, как кому больше нравится. И если еще выборы в Госдуму укладываются в понимание того, что голосование может что-то изменить, то зачем нужны региональные парламенты, сможет ответить не каждый среднестатистический россиянин.

При этом надо признать: не то чтобы совсем похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине, но в общем и целом дела обстоят не так уж плохо. Допустим, будет новая Мосгордума, вся сплошь оппозиционная, станут ли дела в городе лучше? Явно не все уверены в последнем. Плюс к этому лето, отпуска, и сами кандидаты не всегда могут заявить о себе. И денег не хватает, и известности. Что же в сухом остатке? Стоит ли сторонникам перемен опускать руки? Ответ однозначен: нет, не стоит. То, что было сказано выше — это теория. Так по идее могло быть еще год-два назад. Но не сейчас.

Сегодня на первый план выходит такая вещь, как цепь, казалось бы, случайных и непредсказуемых событий. Например, дело Голунова или какие-то неожиданные громкие разоблачения. Или подорожание бензина. Или даже аресты Навального по неоднозначному обвинению за помехи уличному движению на 10 суток. Проблема для власти состоит в том, что таких событий становится все больше, и происходят они чаще.

И вот ситуация в корне поменялась. Люди возмутились и проголосовали против тех самых замаскированных единороссов. Из принципа. Предусмотреть такие вещи становится все сложнее.

А потом, глядишь, и произойдет перелом сознания — разочаруются люди.

И, наконец, Москва, как известно, — не вся Россия. В регионах намного больше поводов голосовать по-другому. Так что социология — вещь условная.