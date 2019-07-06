«Иначе мы понимаем, чем это кончится»

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в пятницу завершающее пленарное заседание двухдневной политической конференции «Единой России». Господин Медведев заявил, что «нам матрица, оставшаяся от партии "Единая Россия", не нужна», и предложил участникам больше лично общаться с людьми. Сам он приблизительно через полтора часа после начала заседания пожаловался на духоту в помещении и предложил «не задерживаться», после чего конференция в течение нескольких минут завершила работу.

Завершающее пленарное заседание политической конференции «Единой России» в Москве чем-то неуловимо напоминало прошедшую две недели назад прямую линию президента Владимира Путина в уменьшенном масштабе: председатель партии Дмитрий Медведев попытался в предельно короткое время обсудить с множеством людей широкий круг вопросов. Формально партийцы сообщали господину Медведеву о результатах работы секций конференции, а он сопровождал эти отчеты своими комментариями. Несколько раз казалось, что вот-вот будет объявлено о начале радикальных партийных реформ, которые помогут «Единой России» на предстоящих выборах 8 сентября. «Цифра — это, конечно, хорошо,— сказал господин Медведев в ответ на предложения коллег шире применять цифровые устройства и технологии в партийной жизни и за ее пределами.— Но надо сделать так, чтобы нам всем в цифру не уйти, иначе мы понимаем, чем это закончится.

Нам матрица, оставшаяся от партии "Единая Россия", не нужна. Партия — это личное общение с людьми».

Предложение превратить партийные приемные в аналог многофункциональных центров Дмитрий Медведев отклонил: «Коллеги, давайте не будем подменять органы власти». При этом он призвал развивать в приемных «информационную составляющую»: «Вот здесь я двумя руками за. Очевидно, информирование, в том числе, кстати, и по национальным проектам, и по самым разным жизненным казусам, процедурам обращения, принятия решений,— вот это действительно должно быть всячески развито».

Панельные дискуссии были посвящены темам «Повышение качества работы партийных представителей» и «Партия для человека», также прошли три креативные сессии, посвященные работе с молодежью, праймериз и партнерству «Единой России» с НКО и гражданскими активистами. Повышать качество, очевидно, придется выпускникам Высшей партийной (ВПШ) школы, которые впервые выступили на конференции. ВПШ будет расти, сообщила первый заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина: отделения школы в ближайшее время откроют в пяти российских регионах, в том числе там, где в 2020 году «будут проходить масштабные избирательные кампании». Дмитрий Медведев считает, что слушатели ВПШ получали знания, «которые впоследствии помогут самому главному — общению с людьми»: «Это, если хотите, тоже целое искусство — слушать людей, понимать, что люди добиваются, что хотят сделать, и потом это превращать в решения. Если наша высшая партийная школа будет учить этому, то я буду очень счастлив».

Господин Медведев также поддержал идею создания партийного правозащитного центра:

«В широком смысле слова вся деятельность партии носит правозащитный характер,— объяснил он.— Задача партии — защищать интересы людей, интересы граждан нашей страны».

Значительная часть обращений граждан в региональные отделения партии связана как раз с проблемами нарушения прав, рассказал член генсовета партии Александр Якубовский: «В регионах встречаются ситуации, когда люди сталкиваются с произволом властей и несправедливостью людей. Такие истории чаще всего вызывают общественный резонанс и широко освещаются в СМИ. Однако часто эти люди не могут позволить себе сильного адвоката».

В правозащитной работе партии могут помочь журналистские расследования, вернулся господин Медведев к информационной тематике. Он заявил, что поддерживает качественную журналистику и недоволен блогерами, публикующими непроверенные данные. Для поддержки качественной расследовательской журналистики «Единая Россия» намерена учредить специальный конкурс, в котором Дмитрий Медведев призывал награждать не только тех, «кто говорит, что полностью разделяет идеи "Единой России"». Информационное обновление должно коснуться национальных проектов — об их существовании и назначении, как недавно выяснили социологи, проводившие опрос под эгидой Совета федерации, твердо знают только 7% россиян — и процедуры праймериз «Единой России»: председатель партии поручил внести изменение в порядок ее проведения, и теперь кандидаты должны будут в обязательном порядке публиковать свои инициативы.

Председатель и партийцы согласились, что им нужно таким образом выстроить систему, чтобы «люди верили». После этого господин Медведев, очевидно, счел задачи момента выполненными. «Здесь очень душно, сильно задерживаться не надо»,— сказал он, и через несколько минут пленарное заседание завершилось. Президиуму генсовета Дмитрий Медведев поручил в течение месяца доработать все предложения и подготовить резолюцию.

Напомним, 8 сентября в России пройдет единый день голосования, в ходе которого пройдут выборы различного уровня, в том числе дополнительные выборы депутатов Государственной думы, глав 18 регионов и депутатов законодательных собраний в 13 субъектах РФ, в том числе в Москве. В выборах Мосгордумы «Единая Россия» формально не участвует, ее кандидаты будут участвовать в кампании как самовыдвиженцы. Согласно общероссийскому исследованию «Левада-Центра», в апреле 2019 года за партию были готовы отдать голоса 35% опрошенных. По итогам избирательной кампании 2018 года партия получила более 60% в целом по стране, но при этом на большинстве выборов региональных парламентов партия ухудшила свой прежний результат. Итоги кампании были признаны удовлетворительными, но руководство партии пообещало провести работу над ошибками и сделать выводы из поражений, о чем заявлял секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Людмила Сергеева, Иван Тяжлов