CNN: британский посол писал секретные телеграммы о «некомпетентном» Трампе

Посол Великобритании в США Ким Даррок отправлял в британский МИД секретные телеграммы, в которых отзывался о президенте США Дональде Трампе как о «некомпетентном», «ни на что не годном» и «небезопасном» политике. Документы оказались в распоряжении Daily Mail, их подлинность подтвердил CNN источник в правительстве Великобритании.

Как сообщает Daily Mail, телеграммы были отправлены в 2017–2019 годах. В них посол Великобритании оценивает решения американского лидера, начиная от внешней политики, заканчивая планами о переизбрании на 2020 год. В частности, по информации Daily Mail, господин Даррок сравнивал конфликты в Белом доме с «драками на ножах» и предупреждал о том, что «карьера Трампа может закончиться позором».

На запросы CNN о комментариях Белый дом ответил отказом. Британский МИД заявил, что мнение послов может не совпадать с точкой зрения властей. «Мы платим им за их откровенность. Ровно так же и посол США в Великобритании будет отправлять в свою страну заметки о политике Вестминстера и его представителях»,— говорится в комментарии дипведомства.

Ранее Дональд Трамп вступил в заочную полемику с мэром Лондона Садиком Ханом, который в очередной раз заявил, что господин Трамп недостоин приема в Лондоне. Президент США назвал его «полным неудачником», который напоминает «очень тупого и некомпетентного» мэра Нью-Йорка Билла де Блазио с той разницей, что господин Хан «вдвое ниже ростом».

О визите американского лидера в Великобританию — в материале “Ъ FM” «Лондон разделился в ожидании Дональда Трампа».