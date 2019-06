Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана неудачником. Эти слова стали реакцией на очередное заявление господина Хана о том, что господин Трамп недостоин приема в Лондоне. Мэр считает, что действия президента США противоречат ценностям жителей британской столицы и Соединенного Королевства в целом.

«Садик Хан, который с любой точки зрения ужасно работает мэром Лондона, проявил глупую злобность по отношению к президенту Соединенных Штатов, который является неоспоримо самым важным союзником Соединенного Королевства,— написал Дональд Трамп в своем Twitter.— Он полный неудачник, которому стоило бы сосредоточиться на преступности в Лондоне, а не на мне».

Президенту США лондонский мэр напомнил «очень тупого и некомпетентного» мэра Нью-Йорка Билла де Блазио с той разницей, что господин Хан «вдвое ниже ростом».

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!