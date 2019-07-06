В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову с предложением увеличить количество бюджетных мест в российских вузах на 25%, сообщает «РИА Новости».

«В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. Вами предложена новая методика распределения КЦП (контрольных цифр приема – ред.), но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000»,— говорится в письме.

Всего в настоящее время в вузах 518,4 тысячи бюджетных мест. По мнению депутата, снижение шансов попасть на бюджетное отделение останавливает выпускников получать высшее образование, поскольку платить за учебу им нечем. Господин Чернышов пояснил, что увеличение бюджетной квоты в вузы даст шанс многим талантливым молодым людям самореализоваться.

Ранее сообщалось, что к 2020 году число бюджетных мест сократится на 2%, а затем ежегодно будет сокращаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест. Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заверил, что количество бюджетных мест в вузах не сократится. Для этого необходимо изменить формулу Закона об образовании.