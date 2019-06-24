Глава комитета Госдумы по образованию пообещал не сокращать бюджетные места в вузах

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заверил, что количество бюджетных мест в вузах не сократится. Для этого необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тыс. молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах, пояснил он.

«Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано»,— написал господин Никонов в Facebook. По его словам, России «нужно больше образованных людей, а не меньше».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% и к 2024 году составит 432,4 тыс. мест. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. Причины сокращения бюджетных мест в докладе не указываются.

О том, какие профессии будут востребованы через несколько лет,— в материале “Ъ”.