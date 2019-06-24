«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. В документе указывается, что в настоящее время количество бюджетных мест составляет 518,4 тыс. Их количество будет ежегодно снижаться и к 2024 году составит 432,4 тыс. мест.

При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому конкурс на бюджетные места в вузах возрастет. В 2019 году количество поступающих составит 713,8 тыс., а к 2024 году — 823,8 тыс. человек. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4.

Причины прогнозируемого сокращения бюджетных мест в докладе не указываются. Опрошенные изданием эксперты считают, что сокращение количества бюджетных мест произойдет преимущественно в региональных вузах.

О том, какие профессии будут востребованы через несколько лет,— в материале “Ъ”.