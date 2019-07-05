Римопомазанник

Президент РФ Владимир Путин 4 июля за день успел побывать в двух странах: в Ватикане встретился с папой римским Франциском, а затем провел переговоры с руководством Италии. Темы для обсуждения во многом одни и те же — о конфликтах на Украине, в Сирии и Ливии, иранской ядерной программе, отношениях России и ЕС. При этом разговоры о божественном не закончились в стенах Апостольской библиотеки Ватикана. Вдохновленный встречей с папой, Владимир Путин вспомнил о Господе и на пресс-конференции с премьером Джузеппе Конте.

Президента РФ Рим встретил 35-градусной жарой и пробками. Впрочем, российская делегация их вряд ли заметила: исторический центр на один день был объявлен «зеленой зоной» с ограничением движения транспорта и запретом манифестаций. Местами блокировалась и телефонная связь.

Как рассказали “Ъ” в пресс-службе МВД Италии, безопасность обеспечивала тысяча силовиков, на крышах зданий разместили снайперов, а небо над Римом было открыто только для вертолетов полиции.

Прохожие и туристы с интересом смотрели на проезд кортежа с президентским лимузином Aurus Senat, доставленным в Рим несколькими днями ранее. Размеры шестиметрового в длину и двухметрового в ширину автомобиля озадачили технические службы дворца Кижи (где проходила встреча Владимира Путина с премьером Джузеппе Конте): автомобиль оказался крупнее Maserati президента Италии, и проезд российского лимузина в самых узких местах на всякий случай отрепетировали заранее. В надежде увидеть президента России толпа зевак с утра собралась и у отеля St. Regis, где разместились члены российской делегации, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров. Впрочем, ночевать в Риме Владимир Путин не планировал.

Однако спустя полчаса ожидания в раскаленном полуденным солнцем каменном колодце стало не до шуток — особое опасение журналистов вызывал возможный перегрев аппаратуры. Тем не менее охрана понтифика безжалостно гоняла репортеров из тени портика, где расположились выстроившиеся для встречи президента РФ ватиканские иерархи.

В итоге Владимир Путин вновь начал переговоры с понтификом почти на час позже, чем ожидалось, и они проговорили еще час.

Это была уже третья встреча Владимира Путина и папы Франциска, личные отношения между которыми, как заявил “Ъ” посол РФ при Святом престоле Александр Авдеев, «очень хорошие».

Как подчеркнул дипломат, в межгосударственных делах между РФ и Ватиканом больших разногласий нет, а «по ряду тем» позиции совпадают.

Помощник президента России Юрий Ушаков накануне встречи рассказал о темах переговоров Владимира Путина и папы Франциска — конфликты на Украине, в Сирии и Ливии, отношения России и ЕС, иранская ядерная программа. По словам господина Ушакова, Сирию и Донбасс должны были обсудить в гуманитарном аспекте. О ситуациях на Украине и в Сирии как темах переговоров сообщал также госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. После встречи в библиотеке Апостольского дворца Владимир Путин и его собеседник обменялись подарками: российский президент подарил папе Франциску икону святых апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом «Грех» режиссера Андрея Кончаловского о Микеланджело Буонарроти. «Это очень хороший фильм»,— заверил российский президент. А понтифик в ответ подарил ему памятную медаль к столетию окончания Первой мировой войны, а также текст специального папского послания к 52-му Всемирному дню мира. Как сообщили в Ватикане, на встрече было также подписано соглашение о сотрудничестве между ватиканской детской больницей Bambino Gesu («Младенец Иисус») и российскими детскими больницами. «Это была очень добрая беседа по некоторым вопросам международного характера, а также по развитию двухсторонних отношений между Россией и Ватиканом, включая духовный аспект этого взаимодействия и гуманитарные связи»,— рассказал потом Владимир Путин.

В столь же благостной атмосфере проходил и визит в Италию. Она традиционно имеет репутацию одной из наиболее лояльных к России стран, а нынешнее пришедшее к власти в результате парламентских выборов в марте прошлого года коалиционное правительство «Движения 5 звезд» и «Лиги» считается особенно дружественным. Сегодняшняя Италия — одна из немногих в Европе стран, чье правительство (во всяком случае та его часть, которую представляет лидер «Лиги», вице-премьер Маттео Сальвини) разделяет высказанную Владимиром Путиным в интервью Financial Times идею о крахе либерализма. Наглядное подтверждение этого — произошедший несколько дней назад арест женщины-капитана, которая вопреки запрету вице-премьера Сальвини пришвартовала в порту Лампедузы судно немецкой неправительственной организации с 46 мигрантами на борту, спасенными в береговых водах Ливии. В других европейских странах (особенно в Германии, на родине капитана) этот инцидент вызвал возмущение.

Тем не менее неоднократно высказывавшиеся российскими политологами и СМИ надежды на то, что нынешнее итальянское правительство поспособствует снятию с России европейских санкций, не сбылись. И две недели назад, когда ЕС решал вопрос об очередном их продлении, Италия, как и остальные 27 стран, проголосовала за.

«Когда мы приближаемся к очередному продлению санкций, мне всегда грустно. Это не то, чего мы желаем себе и нашим российским друзьям»,— признался 4 июля Джузеппе Конте. «Мы видим усилия итальянского правительства на этом направлении. Мы понимаем, что Италия связана обязательствами, определенными в рамках различных интеграционных структур и в Европе, и в НАТО, поэтому у нас нет никаких особых претензий к нашим итальянским друзьям»,— утешал его Владимир Путин. «Но мы надеемся, что Италия будет эту позицию высказывать последовательно, ясно и будет бороться за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом»,— уточнил он.

И президент, и премьер, выступая перед журналистами, в унисон говорили о том, какие «прекрасные отношения» сложились между двумя странами.

Джузеппе Конте рассказал, что Россия для Италии — пятый рынок за пределами ЕС, где работают 500 итальянских компаний, и товарооборот между странами растет. Владимир Путин напомнил «коллеге и другу», что РФ — крупнейший экспортер газа на итальянский рынок, и отметил круглую дату: первый контракт был подписан 50 лет назад.

На переговорах и в ходе пресс-конференции они затронули и международные проблемы. При этом, комментируя ситуацию в Венесуэле, российский президент, видимо, вдохновленный встречей с понтификом, сказал: «Вот лидер оппозиции Хуан Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение. Никакого сигнала нам не подал». «Поэтому, думаю, нужно вернуться на нашу грешную бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному: к диалогу и обращению к народу»,— отметил Владимир Путин.

Елена Пушкарская, Рим; Галина Дудина