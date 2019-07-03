«Контакты не прекращались даже в самые непростые времена после 2014 года» Сопредседатель Российско-итальянского форума-диалога о сотрудничестве по линии гражданских обществ

В Риме в четверг впервые с 2013 года состоится заседание Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ, созданного в 2004 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Сопредседатель с российской стороны — вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев рассказал корреспонденту “Ъ” Галине Дудиной о предстоящем заседании и о том, как форум выживает без господдержки.

— В отличие от недавно созданных Трианонского и Сочинского диалогов (с Францией и Австрией соответственно), ваш существует уже давно. Но в последние годы о нем практически не слышно.

— Наш форум-диалог действительно один из старейших, в этом году мы празднуем 15-летие. Но подобных масштабных мероприятий не было давно, с 2013 года. Тогда российский президент находился с официальным визитом в Триесте, и мы проводили в Италии полноценный форум-диалог. Уже в 2014 году в связи с известными событиями заседание не состоялось.

Сейчас на фоне восстановления политических контактов, естественно, возникает потребность поднимать на другой уровень гуманитарное сотрудничество и сотрудничество гражданских обществ. Но могу вас заверить, что за пятнадцать лет существования диалога наша работа не прекращалась ни на неделю, ни на месяц, ни на день — мы постоянно находились в творческом поиске, поддерживали прежде всего российские мероприятия и искали новые формы сотрудничества.

— Приостановка работы после 2014 года произошла по инициативе российской или итальянской стороны?

— Диалог существовал адекватно политическим контактам: когда они были заморожены, то и сам диалог, во всяком случае его масштабные мероприятия, тоже были если не заморожены… В общем, активность была снижена. В том числе — и даже прежде всего — из-за позиции итальянской стороны.

Однако, несмотря на непростую политическую ситуацию, мероприятия под эгидой форума-диалога продолжали проводиться. Прежде всего, речь идет о тех мероприятиях, которые проходили в Италии при нашей поддержке,— это кинофестивали, культурные мероприятия, контакты по религиозной линии. Например, в 2017 году впервые большая делегация Ватикана посетила Москву и встретилась с патриархом, а в прошлом году мы — большая российская делегация во главе с митрополитом Илларионом — находились в Риме и были на аудиенции у папы римского. Мы спонсируем российско-итальянские проекты, которые реализует Фонд социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой, а также выставки. Например, в январе в Ватикане была большая выставка «От Дионисия до Малевича», которую финансировали и мы, и Алишер Усманов.

Когда в 2016 году премьер Италии Маттео Ренци посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), активно обсуждался переход от формата «сделано в Италии» к формату сотрудничества «сделано с Италией». Мы эту тему подняли в рамках нашего форума-диалога совместно с Российско-итальянским центром РАНХиГС, и сейчас активно пытаемся эту идею довести до формализации процесса создания инвестиционного фонда, который бы был ориентирован на поддержку в России совместных российско-итальянских предприятий малого и среднего бизнеса.

— Это параллельно с инициативой о частичном возобновлении работы в России Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), с которой Рим выступил в 2018 году?

— Да, причем итальянская сторона ухватилась за нашу инициативу, поскольку в Риме понимают, что на двусторонней основе проще ее реализовать, чем ждать, пока их партнеры по ЕС и акционеры ЕБРР примут какое-то консенсусное решение. Буду осторожен, но думаю, в этом году мы сможем выйти на согласование основных учредительных и инвестиционных документов. Эту идею уже поддержали Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса Александра Бравермана, Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства. С корпорацией МСП в позитивном ключе обсуждается возможность выделения ею до 1 млрд руб. инвестиций на реализацию совместных с итальянскими партнерами проектов корпорации. Со своей стороны, итальянские банки (в частности, UniCredit Bank) тоже готовы были эту идею поддержать. Итальянская сторона отнеслась к ней с большим интересом.

— Как финансируются ваши проекты?

— В российской части форума есть крупные компании, которые нас финансово поддерживают, потому что понятно, что без этой финансовой поддержки мы не сможем проводить такие масштабные мероприятия. Это РЖД, НОВАТЭК, «Транснефть», Трубная металлургическая компания, корпорация «Сухой», холдинг «Группа ИМА». Все они в качестве соучредителей входят в некоммерческое партнерство «Форум-диалог».

В конечном итоге наши мероприятия на фоне нарастающего стремления к укреплению политического диалога и экономических связей привели к тому, что сейчас в ходе визита Владимира Владимировича обе стороны сочли крайне важным в рамках визита провести полномасштабную встречу нашего Российско-итальянского форума-диалога.

— Как она будет проходить?

— Она пройдет в МИД Италии 4 июля, с каждой стороны будет порядка 30 участников, то есть всего 60 человек. Будут организованы три сессии: инвестиции как стимул к экономическому росту, малое и среднее предпринимательство и культура. Мы собираемся впервые с 2013 года, так что наметим программы сотрудничества на этот и следующий год.

В первой сессии с обеих сторон примут участие руководители крупнейших компаний (с нашей стороны — НОВАТЭК, «Сибур», «Транснефть», РЖД, «Вертолеты России», «Росатом» — те компании, которые тесно сотрудничают с итальянскими партнерами и реализуют совместные проекты). На второй сессии мы рассчитываем на присутствие корпорации МСП, а также представителей учебных заведений (Финансовый университет, РАНХиГС): важно, что уже со студенческой скамьи ребятам прививаются навыки работы в малом и среднем бизнесе, и у итальянцев в этом смысле большой опыт и есть несколько университетов, которые реализуют программы студенческих бизнес-ориентированных проектов. В ходе третьей сессии, поскольку мы ориентированы все-таки на гуманитарное сотрудничество, надеемся обсудить вопросы, связанные с культурными и научными обменами, а также с церковными обменами и паломничеством.

Дополнительно по итогам заседания, которое состоится в четверг, мы намерены объявить, что будем ежегодно выбирать отдельное направление и на нем фокусироваться — например, студенческие обмены. Мы также хотим формализовать работу по отдельным рабочим группам, но не собираемся выстраивать некую громоздкую, институционализированную работу, связанную с большим аппаратом и постоянно действующими инфраструктурами. Вместо этого — и об этом я обязательно скажу на заседании — мы опираемся на проектный подход: есть проект — например, студенческие молодежные обмены — над ним и будем работать. Под конкретное мероприятие искать дополнительных спонсоров.

— У Петербургского диалога и Трианонского есть государственное финансирование, а у вас?

— У нас нет, только частное.

— Не получается ли, что у вас совсем не диалог гражданских обществ, а вроде как диалог бизнес-сообществ, которые благословляют отдельные благотворительные проекты?

— Бизнес-сообщества финансируют нашу деятельность, связанную с гуманитарными контактами: организацией выставок, поездок делегаций, культурных обменов. При этом у бизнеса есть и иные формы взаимодействия: Российско-итальянская торговая палата, объединения предпринимателей… У нас миссия совершенно другая, но бизнес, особенно малый и средний бизнес, это часть гражданского общества. Поэтому мы обсуждаем не только финансово-экономические вопросы, но и формирование комфортной экосреды для взаимодействия в гуманитарной области.

— Какой объем финансирования на год вам нужен?

— Думаю, что с учетом тех централизованных бюджетов, которые есть у наших партнеров, совокупного бюджета порядка 60 млн руб. было бы вполне достаточно, чтобы финансировать и существующую деятельность, и новые потребности.

— Такая активизация деятельности форума-диалога — это попытка найти новые каналы для контактов в условиях политического кризиса?

— Я бы не делал такой вывод, с учетом той динамики, и политической, и экономической, которая у нас есть с Италией. Контакты не прекращались даже в самые непростые времена после 2014 года — все равно мы с итальянскими партнерами взаимодействовали.