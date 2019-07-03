Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит с однодневным визитом Италию и Ватикан. Хотя нынешнее правительство Италии, неоднократно заявлявшее о своем несогласии с антироссийскими санкциями, вряд ли выступит с инициативой по их смягчению. В Москве подчеркивают, что ценят сложившийся диалог с Римом и готовы активизировать различные форматы сотрудничества. «Обстоятельный разговор о мировых делах» Владимиру Путину предстоит и с папой римским Франциском.

С премьером Италии Джузеппе Конте Владимир Путин виделся недавно — на полях саммита G20 в Осаке. Теперь их ждет более обстоятельная беседа: в четверг президент РФ впервые с 2015 года посетит Италию с рабочим визитом. В Риме он также проведет переговоры со своим коллегой Серджо Маттареллой.

«Лидеры обсудят ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы»,— заявили на этой неделе в Кремле. Глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези ранее подтвердил корреспонденту ТАСС, что одной из тем переговоров может стать ливийский кризис. Рим традиционно уделяет большое внимание мирному урегулированию в бывшей колонии, тем более что любое обострение по ту сторону Средиземного моря грозит Италии новой волной мигрантов.

По мнению руководителя Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елены Алексеенковой, для итальянского руководства встреча с Владимиром Путиным — «очередной шаг в направлении восстановления своей роли "протагониста" на международной арене»: с начала года премьер Конте уже провел переговоры с лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. «Италия под руководством нового "правительства перемен" стремится вести собственную внешнеполитическую игру, руководствуясь принципами национального суверенитета и национальных интересов»,— отмечает эксперт.

Самый радикальный внешнеполитический шаг, на который теоретически могло бы пойти нынешнее правительство Италии,— это отмена санкций против РФ. Такое требование содержалось в черновике заключенного год назад коалиционного соглашения. Впрочем, в итоговой версии формулировка была смягчена, и российские официальные лица не раз подчеркивали: в Москве понимают, что Рим зависит от партнеров по ЕС и не может пойти на такой шаг в одиночку. Как отмечает Елена Алексеенкова, учитывая, что наравне с Римом о нормализации диалога с Москвой заговорили и «конкуренты» во Франции и в США, «очевидно, что Италия попытается в ходе визита, во-первых, поднять политический уровень диалога, а во-вторых, добиться экономических дивидендов, поскольку страна по-прежнему находится на грани рецессии и правительству остро необходимо продемонстрировать экономический успех».

Свидетельством активизации политического диалога должно стать и возобновление встреч в рамках Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ, в заседании которого примет участие российский президент. Этот формат появился по инициативе Владимира Путина и тогдашнего премьера Италии Сильвио Берлускони в 2004 году, но заглох после 2014 года. Впрочем, как заверил “Ъ” сопредседатель форума-диалога с российской стороны Владимир Дмитриев, работа по поддержке двусторонних проектов продолжалась все это время (см. интервью). Напомним, сотрудничество по линии гражданских обществ входит в один из так называемых пяти принципов политики ЕС в отношении России. В последние годы помимо российско-немецкого «Петербургского диалога» были запущены «Трианонский диалог» с Францией и «Сочинский диалог» с Австрией. Теперь, судя по всему, планируется уделять больше внимания и российско-итальянскому формату.

В ходе своей поездки российский президент также посетит Ватикан и встретится с папой римским Франциском — собственно, с этой встречи и начнется его визит на Апеннинский полуостров. Как пояснил в интервью «Огоньку» посол РФ при Святом престоле Александр Авдеев, между президентом и понтификом сложились теплые отношения, а «обстоятельный разговор о мировых делах» длится обычно не менее часа. Впрочем, ответного визита пока не планируется: отвечая на вопрос, может ли папа римский посетить Москву, посол лишь процитировал главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона: «Каждый прожитый день приближает нас к этому событию».

Галина Дудина