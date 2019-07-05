Объективная реальность, данная в очищении

Конституционный суд Украины (КСУ) может отменить или приостановить действие закона об «очищении власти», на основании которого было уволено более 900 чиновников времен Виктора Януковича. Судьи приступили к проверке этого закона на предмет соответствия конституции. В его защиту уже выступили многочисленные активисты. Противники президента Владимира Зеленского уверены, что он поддерживает отмену закона и хочет вернуть во власть люстрированных после победы Майдана чиновников. Впрочем, по мнению источника “Ъ”, близкого к офису главы государства, подобные заявления отражают политическую борьбу накануне парламентских выборов.

Закон об «очищении власти» был принят Верховной радой еще осенью 2014 года. Документ запрещает чиновникам, более года проработавшим в госструктурах до момента бегства из страны Виктора Януковича, занимать руководящие должности. Закон перечисляет, кто именно подпадает под запрет: это премьер-министр и его заместители, руководители государственных агентств и фондов, начальники силовых структур и их региональных отделений. Всего в тексте указаны несколько десятков позиций.

В разное время перечисленные в законе должности занимали порядка 5 тыс. человек, больше 900 из них оставались на своих местах после принятия люстрационного закона и вскоре были уволены.

Часть украинских политиков с самого начала выступила против принятия документа. Уже в январе 2015 года в КСУ поступил депутатский запрос с призывом проверить закон на соответствие конституции. Под запросом стояли подписи 47 депутатов «Оппозиционного блока». Недовольны были и западные партнеры Украины — Европейская комиссия за демократию через право, больше известная как Венецианская комиссия, нашла в документе расхождения с основополагающими принципами демократии. Комиссия рекомендовала Украине пересмотреть закон, исключив из него ряд должностей, подлежащих люстрации. Европейцы настаивали на том, что под действие закона должны подпадать лишь те, кто действительно может угрожать демократическим преобразованиям.

Были претензии к закону и у Верховного суда. Его члены направили своим коллегам из КСУ сразу два представления о проверке некоторых положений закона. В Конституционном суде эти представления были объединены в одно производство с депутатским запросом, но до разбирательства дела судьи добрались только сейчас. Причем сделали они это в закрытом режиме и без особой огласки. За несколько часов до назначенной даты рассмотрения дела упоминание о нем появилось на сайте КСУ, где было обнаружено активистами, усмотревшими в начале рассмотрения жалобы попытку судей отменить закон об очищении власти.

В четверг у здания Конституционного суда прошли сразу две акции протеста. Одна была организована активистами из разных движений и людьми, вовсе не причисляющими себя к какой-либо из политических сил. Другая — партией «Европейская солидарность» во главе с экс-президентом Петром Порошенко.

Развернутые транспаранты призывали не дать соратникам Виктора Януковича вернуться во власть и предупреждали: отмена люстрации равна предательству Майдана.

Вспомнил о Майдане и глава правительства Украины Владимир Гройсман. На своей странице в Facebook он написал, что отмена закона станет предательством «Небесной сотни» — людей, погибших под снайперским огнем зимой 2014 года в революционном Киеве. Кроме того, украинский премьер призвал депутатов как можно скорее проголосовать за поправки к закону о люстрации, принять которые рекомендовала Венецианская комиссия.

Но в этот день депутаты до этих поправок так и не добрались. Нет их и в числе назначенных к рассмотрению в ближайшие дни законопроектов. Однако спикер Рады Андрей Парубий заявил с трибуны о том, что и он, и его коллеги внимательно следят за происходящим в КСУ. «Убежден, что судьи Конституционного суда, которых принуждают, на которых давят, чтобы было принято это решение (об отмене закона.— “Ъ”), этого не сделают. И я верю, что решения не будет. Но вместе с тем я благодарю всех граждан, которые сейчас возле Конституционного суда отстаивают закон об очищении власти. Все "темные силы" объединились, чтобы уничтожить этот закон»,— сказал спикер Рады.

«Темными силами» Андрей Парубий уже не в первый раз называет пророссийских политиков — в первую очередь одного из лидеров «Оппозиционного блока» Вадима Новинского. Господин Новинский до 2012 года был гражданином РФ, украинский паспорт ему вручили после подписания Виктором Януковичем соответствующего указа. Судя по интервью агентству «Интерфакс-Украина», он считает отмену закона об очищении власти одним из главных своих политических приоритетов. «Нужно было бороться за сердца людей, а не отталкивать их законами о языке, люстрации, декоммунизации, антицерковными законами»,— заявил в этом интервью Вадим Новинский.

В новом составе парламента господина Новинского, скорее всего, не будет. Согласно опубликованным в четверг данным опроса общественного мнения, проведенного социологической группой «Рейтинг», «Оппозиционный блок» не преодолеет на выборах пятипроцентный барьер, получив 3,4% голосов. А вот имеющая особый взгляд на закон о люстрации партия «Голос» Святослава Вакарчука, скорее всего, получит в новой Раде несколько десятков мест: по данным «Рейтинга», за нее готовы проголосовать больше 7% украинцев. Кандидат в депутаты от «Голоса» Ярослав Юрчишин пообещал внести новый законопроект об очищении власти в том случае, если действующая его редакция будет отменена судьями.

Впрочем, пока закон остается в силе.

По данным депутата Виктории Сюмар, участвовавшей в акции протеста, отменить его прямо сейчас суд не готов даже по формальным основаниям: отсутствует часть судей.

Однако, предупреждает госпожа Сюмар, которая сумела пообщаться с главой КСУ Натальей Шапталой, отменить закон судьи намерены «до формирования нового правительства» — «чтобы туда посадили люстрированных чиновников времен Януковича и Азарова (экс-премьера Николая Азарова.— “Ъ”)». «Это возвращение Москвы прямо на улицу Грушевского (там расположен комплекс правительственных зданий.— “Ъ”)»,— написала Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

Источник “Ъ”, близкий к офису президента Владимира Зеленского, считает такие заявления предвыборным ходом: госпожа Сюмар намерена избраться в Раду по списку «Европейской солидарности», которая выбрала критику действующего главы государства в качестве едва ли не основной своей линии. Источник утверждает: рассказы о возможном возвращении во власть чиновников времен Виктора Януковича не имеют под собой оснований — у Владимира Зеленского уже есть план формирования будущего кабинета министров, в котором отсутствуют люди, связанные с беглым президентом. «Лучшее, что сейчас может сделать суд,— это отложить рассмотрение дела до завершения парламентских выборов. "Оппозиционный блок" в Раду не попадет, давление на суд будет не таким активным, и судьи смогут принять взвешенное решение»,— сообщил источник “Ъ”, добавив: по его информации, президент не имеет никакого отношения к внезапно возникшему у КСУ интересу к закону о люстрации.

Матвей Шиманов, Киев