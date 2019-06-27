«Зеленеющая» Украина

Через месяц после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского есть все основания назвать его новым явлением в украинской политической жизни. При этом «медовый месяц» Владимира Зеленского и украинского общества только усилил ощущение глубокой противоречивости его фигуры.

Зачастую в России можно услышать, что риторика и действия Зеленского выдают в нем реинкарнацию Петра Порошенко. Однако это сравнение хромает.

Зеленский стал символом смены вех — прихода в украинскую политику новой генерации лидеров.

Он демонстрирует иные подходы к символам украинской политики, роли власти во взаимодействии с обществом и инструментам репрезентации власти в публичной сфере.

Это проявилось, в частности, в изменении образа администрации президента и преобразовании ее в офис, в механизме проведения праймериз, в самих жестах Зеленского, которые должны демонстрировать его близость к народу. Старые формы политики уже не действуют. Это подтверждает падение рейтинга «Европейской солидарности» Петра Порошенко, которая теряет позиции под ударами партии «Голос» Святослава Вакарчука, такого же, как Зеленский, политика новой волны, хотя и олицетворяющего скорее не «днепровский» деловой self-made-стиль, а тип западно-украинский — идейный и рефлексирующий.

Зеленский выступает как прозападный либерал, склонный к созданию условий для мелкого и среднего бизнеса, введению рынка земли, приоритету всеобщего декларирования доходов, прозрачности в работе чиновников и депутатов.

Тем не менее в области внешней политики он пока не сделал никаких шагов, которые бы кардинально отличали его от предшественника. Напротив, оказавшись на внешнеполитической растяжке между президентами Франции и США Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом и на растяжке внутриполитической между западом и востоком страны, он, стремясь не потерять электорат, делает порой взаимоисключающие заявления. К тому же его заявления зачастую отягощены непрофессионализмом и неопытностью. Какие-то подвижки здесь возможны только после парламентских выборов, а вероятность кардинальной смены курса нулевая.

Часто можно услышать, что Зеленский — ставленник олигархов. Но и это справедливо лишь отчасти.

В период предвыборной кампании за Зеленским стоял целый конгломерат украинских олигархов во главе с Игорем Коломойским, однако и тогда, и сейчас преувеличивать влияние на него кого-то одного из них вряд ли стоит. Даже несмотря на назначение главой администрации президента Андрея Богдана, юриста из команды Коломойского, видно стремление Зеленского не выдвигать на ключевые должности людей, лично не связанных с ним.

Кроме того, если посмотреть на список «Слуги народа», то в мажоритарной части люди Коломойского присутствуют, но в списочной мы видим преимущество тех, кого относят к прозападным молодым политикам. Людей же Коломойского в целом не так много.

Второй месяц правления станет для украинского президента еще более сложным, чем первый, в первую очередь в связи с приближением выборов в парламент. Завоевать однопартийное большинство вряд ли получится, а рейтинг «Слуги народа» прогнозируемо застыл и может даже упасть. Но у Зеленского есть все шансы завоевать большое число мест в Раде и вне зависимости от характера коалиции, будь она с «Голосом» или с «Батькивщиной», получить серьезный карт-бланш на проведение более самостоятельной политики.