Полеты в Прагу разрешили до осени Авиавласти РФ и Чехии потратят это время на переговоры

Авиасообщение между Россией и Чехией сохранится в полном объеме до конца лета. В течение этого времени авиавласти двух стран попытаются разрешить свои споры, в которых Россия настаивает на допуске третьего перевозчика на линию Москва—Прага, а Чехия хочет сохранить возможность кратчайшего перелета из Праги до Сеула для Czech Airlines. Эксперты отмечают, что неопределенность в перелетах между Чехией и Россией в конце года негативно повлияет на ликвидность авиакомпаний. При этом ожидать взрывного роста на полеты в Чехию в оставшиеся до осени месяцы не стоит.

Переговоры между российскими и чешскими авиавластями о режиме авиасообщения продлятся до сентября, на этот период число рейсов между двумя странами сохранится в полном объеме, сообщил Минтранс Чехии.

Перенести завершение переговоров на конец лета предложил Минтранс РФ. «Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона. Это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона»,— сказали в пресс-службе ведомства. В министерстве добавили, что «забота о пассажирах является приоритетом деятельности транспортных министерств двух стран».

Угроза резкого сокращения рейсов между странами возникла 2 июля, когда Чехия отменила разрешение на большую часть перелетов из-за спора с российской стороной.

В начале июля заканчивался срок действия временного соглашения, по которому чешский национальный перевозчик Czech Airlines имел право на полеты над Сибирью по кратчайшему маршруту между Прагой и Сеулом.

Глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова выдвинула условие: для продления разрешения чешская сторона должна согласиться на допуск с обеих сторон третьего перевозчика на популярный и доходный маршрут Москва—Прага либо увеличить количество частот в Прагу из аэропорта Жуковский, откуда летают «Уральские авиалинии». Сегодня от России на маршруте в Прагу стоят авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», от Чехии — Czech Airlines и Smart Wings. В Чехии больше нет больших перевозчиков на регулярных линиях, компании Silver Air, Travel Service Airlines, Van Air Europe специализируются на чартерных перевозках. Тогда как с российской стороны есть крупные авиакомпании, которым маршрут интересен.

Глава профильного департамента чешского Минтранса Зденек Елинек просил госпожу Петрову продлить переговоры до 19 июля, однако российская сторона не пошла на уступки. Тогда Чехия воспользовалась правом сравнять число рейсов чешских и российских компаний. Сегодня с чешской стороны дважды в сутки из Москвы в Прагу летает только Czech Airlines, с российской стороны перевозчиков и рейсов значительно больше: шесть раз в сутки по тому же маршруту летает «Аэрофлот», авиакомпания «Россия» летает из петербургского Пулково в Прагу десять раз в неделю, из Внуково в столицу Чехии — дважды в неделю. Также дважды в неделю из Внуково в Карловы Вары летает авиакомпания «Победа», раз в сутки из Жуковского в Прагу летают «Уральские авиалинии».

Резкое сокращение числа рейсов ударило бы по российским авиакомпаниям, уже продавшим билеты в Прагу на высокий летний сезон, и пассажирам, запланировавшим поездки.

2 июля «Аэрофлоту» пришлось отменить часть рейсов из Шереметьево в Прагу и поставить на оставшиеся рейсы дальнемагистральный Airbus A330 вместо среднемагистральных самолетов, чтобы перевезти пассажиров, рейсы которых оказались отменены. В течение дня 2 июля статус-кво был восстановлен.

В авиакомпании «Победа» “Ъ” сказали, что внимательно следят за ситуацией и будут выполнять полеты, пока действует разрешение чешской стороны. В остальных авиакомпаниях воздержались от комментариев.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко отмечает, что с учетом внесезонной востребованности полетов в Прагу возможное ограничение рейсов с сентября негативно скажется на финансовом состоянии авиакомпаний, если они не смогут продавать билеты на осень и конец года. При этом ажиотажного спроса на полеты в столицу Чехии в оставшееся до осени время не ожидается: большая часть клиентов авиакомпаний уже спланировала свои поездки, а оставшуюся часть могут оттолкнуть цены на билеты.

«Вероятно, действия авиавластей Чехии по резкому сокращению числа рейсов в начале июля были направлены на возвращение российской стороны за стол переговоров. Чего они в итоге и добились»,— предположил эксперт.

Герман Костринский