Pandao меняет юрлицо для создания «AliExpress Россия»

Mail.Ru Group переводит принадлежащий интернет-холдингу маркетплейс Pandao с ООО «Мэйл.ру» на дочернее ООО «Агрегатор-С онлайн», говорится в сообщении сервиса для пользователей. При этом смена юридического лица не повлияет на работу площадки. Изменения связаны со сделкой по созданию совместного предприятия «AliExpress Россия». Соответствующее соглашение между китайской Alibaba Group, «МегаФоном», Mail.ru Group и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) было подписано 5 июня.

Основными владельцами «AliExpress Россия» будут российские инвесторы. В совет директоров СП войдут представители всех участников сделки. «Агрегатор-С онлайн» зарегистрирован в сентябре 2018 года и принадлежит ООО «Мэйл.ру» (99%) и ООО «Мэйл.ру груп» (1%).

Рамочное соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе AliExpress и Tmall участники сделки подписали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года.

Подробнее о приоритетах «AliExpress Россия» читайте в материале “Ъ” «Alibaba Group возьмется за малый бизнес».