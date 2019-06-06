Alibaba Group возьмется за малый бизнес

Создаваемое Alibaba Group, «МегаФоном», Mail.ru Group и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместное предприятие в сфере онлайн-торговли «AliExpress Россия» сфокусируется в том числе на привлечении российского малого бизнеса на свою платформу, рассказал “Ъ” CEO Alibaba Group Дэниел Чжан. Китайский интернет-гигант не планирует конкурировать на российском рынке с локальными компаниями и не ожидает серьезных барьеров для развития.

Партнерство в рамках создаваемого СП «AliExpress Россия» предусматривает в том числе использование проектов Mail.ru Group для роста аудитории совместного предприятия, сообщил “Ъ” гендиректор (CEO) Alibaba Group Дэниел Чжан. «Что-то уже даже тестируется. Например, запущен процесс интеграции нашего ассортимента в социальных сетях Mail.ru Group»,— отметил он.

Рост пользовательской базы невозможен без развития местного бизнеса, «в том числе малого и среднего, который может служить основой ассортимента», уверен господин Чжан.

«Если мы сможем привлечь на эту платформу максимум разных компаний, то также сможем открыть для них и другие рынки, в том числе за пределами СНГ, сделав эти компании глобальными»,— рассчитывает он.

По словам гендиректора Alibaba Group, интернет-гигант не планирует конкурировать на российском рынке с местными игроками. «Если сравнить рынок с пирогом, то раньше приходилось стремительно расти, чтобы захватить больший кусок,— и победить или умереть. Но сегодня, если взглянуть на этот пирог, на проникновение цифровых технологий, думаю, всем игрокам предоставляются огромные возможности»,— пояснил Дэниел Чжан. Он добавил, что не видит на российском рынке серьезных препятствий для развития Alibaba, поскольку Россия — огромная страна, а бизнесу нужны способы продвигать товары: «Это дает нам возможность использовать существующую коммерческую инфраструктуру и трансформировать ее в цифровую».

5 июня участники сделки по созданию совместного предприятия «AliExpress Россия» согласовали ее условия, сообщал “Ъ”. В частности, компании определили точные объемы инвестиций и доли, которые они получат в СП. О других деталях сделки в интервью “Ъ” рассказывал гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Дмитрий Шестоперов