Alibaba Group и российские партнеры договорились о создании «AliExpress Россия» Соглашение с китайской стороной подписали «МегаФон», Mail.ru Group и РФПИ

Китайская Alibaba Group, «МегаФон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о создании совместного предприятия «AliExpress Россия». Как и ожидалось, в рамках сделки Alibaba Group станет владельцем 10% Mail.ru Group, а принадлежащий интернет-холдингу маркетплейс Pandao перейдет в новое совместное предприятие.

Федеральная антимонопольная служба одобрила создание совместного предприятия «AliExpress Россия», сообщили стороны сделки. Исходя из условий сделки общая оценка совместного предприятия составила $2 млрд.

5 июня состоялось подписание соглашения, в котором определены условия создания СП. В рамках него:

Alibaba Group инвестирует $100 млн и передаст СП все связанные с Россией операции холдинга, получив 55,7% в «AliExpress Россия»;

РФПИ вложит $100 млн в обмен на 5% в капитале «AliExpress Россия» и получит опцион на выкуп еще 7,9% у Alibaba Group за $194 млн;

«МегаФон» передаст Alibaba Group 10% в Mail.ru Group и получит 24,3% капитала «AliExpress Россия»;

Mail.ru Group передаст СП свой маркетплейс Pandao и вложит $182 млн в обмен на 15% в капитале.

По закрытии сделки участники получат разные доли владения и голоса. До реализации опциона РФПИ Alibaba Group будет владеть 49,9% голосующих прав в совместном предприятии, «МегаФон» — 30,3%, Mail.ru Group — 18,7%, РФПИ — 1,1%. В случае реализации опциона РФПИ доли компаний изменятся и будут составлять 47,6%, 26,4%, 16,3% и 9,6% соответственно.

Таким образом, основными владельцами «AliExpress Россия» будут российские инвесторы. В совет директоров СП войдут представители всех участников сделки. Компания также получит двух гендиректоров: одного из них назначит Alibaba Group, второго — Mail.ru Group. В рамках сотрудничества «AliExpress Россия» будет продвигать свои сервисы на платформах Mail.ru Group «путем эксклюзивной продуктовой интеграции и маркетинговых решений», следует из сообщения компаний.

Подписание соглашения не означает фактического закрытия сделки, но является переходом к следующему этапу, поясняет источник, близкий к одной из ее сторон.

Рамочное соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе AliExpress и Tmall участники сделки подписали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года.

Дмитрий Шестоперов