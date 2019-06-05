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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Alibaba Group и российские партнеры договорились о создании «AliExpress Россия»

Соглашение с китайской стороной подписали «МегаФон», Mail.ru Group и РФПИ

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Китайская Alibaba Group, «МегаФон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о создании совместного предприятия «AliExpress Россия». Как и ожидалось, в рамках сделки Alibaba Group станет владельцем 10% Mail.ru Group, а принадлежащий интернет-холдингу маркетплейс Pandao перейдет в новое совместное предприятие.


Федеральная антимонопольная служба одобрила создание совместного предприятия «AliExpress Россия», сообщили стороны сделки. Исходя из условий сделки общая оценка совместного предприятия составила $2 млрд.

5 июня состоялось подписание соглашения, в котором определены условия создания СП. В рамках него:

  • Alibaba Group инвестирует $100 млн и передаст СП все связанные с Россией операции холдинга, получив 55,7% в «AliExpress Россия»;
  • РФПИ вложит $100 млн в обмен на 5% в капитале «AliExpress Россия» и получит опцион на выкуп еще 7,9% у Alibaba Group за $194 млн;
  • «МегаФон» передаст Alibaba Group 10% в Mail.ru Group и получит 24,3% капитала «AliExpress Россия»;
  • Mail.ru Group передаст СП свой маркетплейс Pandao и вложит $182 млн в обмен на 15% в капитале.

По закрытии сделки участники получат разные доли владения и голоса. До реализации опциона РФПИ Alibaba Group будет владеть 49,9% голосующих прав в совместном предприятии, «МегаФон» — 30,3%, Mail.ru Group — 18,7%, РФПИ — 1,1%. В случае реализации опциона РФПИ доли компаний изменятся и будут составлять 47,6%, 26,4%, 16,3% и 9,6% соответственно.

Таким образом, основными владельцами «AliExpress Россия» будут российские инвесторы. В совет директоров СП войдут представители всех участников сделки. Компания также получит двух гендиректоров: одного из них назначит Alibaba Group, второго — Mail.ru Group. В рамках сотрудничества «AliExpress Россия» будет продвигать свои сервисы на платформах Mail.ru Group «путем эксклюзивной продуктовой интеграции и маркетинговых решений», следует из сообщения компаний.

Подписание соглашения не означает фактического закрытия сделки, но является переходом к следующему этапу, поясняет источник, близкий к одной из ее сторон.

Рамочное соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе AliExpress и Tmall участники сделки подписали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года.

Дмитрий Шестоперов


Как партнерство с Alibaba может изменить отечественный рынок

Сделка между Alibaba Group, «МегаФоном», Mail.Ru Group и Российским фондом прямых инвестиций должна стать «грандиозной» для российского рынка, полагают аналитики. Хотя точная структура СП стоимостью около $2 млрд пока не до конца понятна, оно, как ожидается, будет главным конкурентом создающегося на основе «Яндекс.Маркета» бизнеса «Яндекса» и Сбербанка и подстегнет развитие всего российского рынка e-commerce, уже оценивающегося в 1 трлн руб. Сделка может повлиять и на регулирование трансграничной торговли: так, уже обсуждается освобождение отправлений между частными лицами от планируемых пошлин.

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