Alibaba Group и российские партнеры договорились о создании «AliExpress Россия»

Китайская Alibaba Group, «МегаФон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о создании совместного предприятия «AliExpress Россия». Как и ожидалось, в рамках сделки Alibaba Group станет владельцем 10% Mail.ru Group, а принадлежащий интернет-холдингу маркетплейс Pandao перейдет в новое совместное предприятие.
Федеральная антимонопольная служба одобрила создание совместного предприятия «AliExpress Россия», сообщили стороны сделки. Исходя из условий сделки общая оценка совместного предприятия составила $2 млрд.
5 июня состоялось подписание соглашения, в котором определены условия создания СП. В рамках него:
По закрытии сделки участники получат разные доли владения и голоса. До реализации опциона РФПИ Alibaba Group будет владеть 49,9% голосующих прав в совместном предприятии, «МегаФон» — 30,3%, Mail.ru Group — 18,7%, РФПИ — 1,1%. В случае реализации опциона РФПИ доли компаний изменятся и будут составлять 47,6%, 26,4%, 16,3% и 9,6% соответственно.
Таким образом, основными владельцами «AliExpress Россия» будут российские инвесторы. В совет директоров СП войдут представители всех участников сделки. Компания также получит двух гендиректоров: одного из них назначит Alibaba Group, второго — Mail.ru Group. В рамках сотрудничества «AliExpress Россия» будет продвигать свои сервисы на платформах Mail.ru Group «путем эксклюзивной продуктовой интеграции и маркетинговых решений», следует из сообщения компаний.
Рамочное соглашение о намерении создать совместное предприятие на базе AliExpress и Tmall участники сделки подписали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года.
Сделка между Alibaba Group, «МегаФоном», Mail.Ru Group и Российским фондом прямых инвестиций должна стать «грандиозной» для российского рынка, полагают аналитики. Хотя точная структура СП стоимостью около $2 млрд пока не до конца понятна, оно, как ожидается, будет главным конкурентом создающегося на основе «Яндекс.Маркета» бизнеса «Яндекса» и Сбербанка и подстегнет развитие всего российского рынка e-commerce, уже оценивающегося в 1 трлн руб. Сделка может повлиять и на регулирование трансграничной торговли: так, уже обсуждается освобождение отправлений между частными лицами от планируемых пошлин.
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