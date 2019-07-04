Продажи машин продолжают снижение

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пересмотрели прогноз продаж на авторынке до более пессимистичного и теперь не ожидают роста рынка в 2019 году. Реализация машин в июне вновь показала отрицательную динамику, сократившись на 3,3%. Существенный рост показал лишь Ford, который распродает запасы на фоне ухода из легкового сегмента в РФ. За первое полугодие продажи упали уже на 2,4%, до 829 тыс. штук.

По данным АЕБ, в июне продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 3,3%, до 151,2 тыс. штук. Еще в мае рынок снижался на 6,7%, до 137,6 тыс. штук, в апреле — на 2,7%, до 148,3 тыс. штук, и на рынке не ожидали, что в ближайшие месяцы продажи вернутся в плюс. По итогам января—июня рынок также показывает отрицательную динамику: продажи упали на 2,4%, до 828,75 тыс. штук.

«После шести месяцев 2019 года мы видим рынок, который уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, чем первый»,— заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Напомним, в первом квартале автопродажи показывали символическое падение: реализация сократилась на 0,3%, до 391,65 тыс. машин.

«Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019 году — уже больше нереалистичный сценарий,— считает господин Шрайбер.— Даже при некотором положительном тренде во второй половине года самое лучшее, на что можно было бы надеяться,— повторение результата продаж прошлого года».





Ранее в ассоциации давали сдержанный прогноз на 2019 год, ожидая, что автопродажи вырастут на 3,6%.

Российский авторынок начал восстанавливаться в 2017 году после многолетнего падения с марта 2013 года и перешел в стадию уверенного роста. Спрос на новые легковые машины и LCV в 2018 году, по данным АЕБ, вырос на 12,8%, до 1,8 млн штук.

Продажи лидера российского авторынка Lada в июне начали проседать, показав сокращение на 2%, до 30,8 тыс. штук. В плюсе из топ-10 удалось закрепиться только Volkswagen (рост на 6%, до 9,4 тыс. штук) и Ford (на 43%, до 6,1 тыс. штук). Последний в прошлом месяце окончательно закрыл производство в легковом сегменте в РФ и распродает запасы. Продажи Kia упали на 3%, до 19,3 тыс. штук, Hyundai — на 1%, до 16,3 тыс. штук, Renault — на 12%, до 11,9 тыс. штук, Toyota — на 6%, до 8,5 тыс. штук. ГАЗ сократил продажи сразу на 10%, до 4,8 тыс. штук, еще значительнее просел Nissan — на 26%, до почти 5,5 тыс. штук.

Ольга Никитина