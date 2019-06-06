Машины уехали на праздники

Авторынок в мае обновил минимум за два года, показав падение на 6,7%, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). На результаты продолжает влиять слабый спрос на фоне роста расходов населения из-за увеличения ставки НДС, полагают в АЕБ. Это второе месячное падение продаж подряд и третье с начала года. Впрочем, в мае на продажи также могли оказать влияние длинные праздники, которые традиционно не используются для покупок.

По данным АЕБ, в апреле продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 6,7%, до 137,6 тыс. штук. Еще в апреле рынок снижался на 2,7%, до 148,3 тыс. штук, но уже тогда на рынке ожидали, что в мае реализация просядет сильнее на фоне длинных каникул, которые традиционно используют для отдыха, а не для покупок.

«Нет хороших новостей на автомобильном рынке в мае, а вместо этого почти 7% падение продаж — самое значительное падение за два года»,— заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

«Конечно, можно было бы сказать, что удивительно теплая для этого времени года погода не помогает продажам, так как много людей проводят больше, чем обычно, времени вне больших городов и торговых центров,— продолжает он.— Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами, такими как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года».

Особенно это влияет на автомобильный сектор, который до сих пор адаптируется к существенному снижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом, добавил господин Шрайбер. «Мы должны посмотреть, как эти факторы скажутся в будущем, но сейчас мы наблюдаем довольно непростую картину»,— констатировал он. В 2019 году финансирование программ господдержки спроса было сокращено, а из-за снижения максимальной стоимости автомобиля, который можно купить по льготному кредиту, машины ряда автоконцернов не вошли в программы. Ранее в ассоциации давали сдержанный прогноз на 2019 год, ожидая, что автопродажи вырастут на 3,6%.

По итогам января—мая рынок также показывает отрицательную динамику: продажи упали на 2,2%, до 677,6 тыс. штук.

Российский авторынок начал восстанавливаться в 2017 году после многолетнего падения с марта 2013 года и перешел в стадию уверенного роста. Спрос на новые легковые машины и LCV в 2018 году, по данным АЕБ, вырос на 12,8%, до 1,8 млн штук.

Продажи лидера российского авторынка Lada в мае остались на уровне прошлого года, сохранив результат в 28,7 тыс. штук. В плюсе из топ-10 удалось закрепиться только Skoda: ее реализация увеличилась на 17%, до почти 7 тыс. штук. Renault сократила свои продажи сразу на 13%, до 10,6 тыс. штук, Toyota — на 9%, до 7,9 тыс. штук, Hyundai — на 6%, до 14,9 тыс. штук, Volkswagen — на 4%, до 8,7 тыс. штук.

Ольга Никитина