Авторынок пошел под уклон

Крупнейшие российские автопроизводители и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пересмотрели прогнозы по продажам на 2019 год в сторону пессимистичных, вплоть до двукратного падения. Они просят у правительства возобновить программы поддержки спроса на фоне падения рынка в последние месяцы. Но действовавшие программы, например, в легковом сегменте, из-за ограничений по стоимости приобретаемого автомобиля направлены в основном на АвтоВАЗ, продажи которого стабильны и без субсидирования спроса.

Апокалипсис внутреннего сгорания

В Renault, АвтоВАЗе, группе ГАЗ, «Соллерсе», Hyundai и КамАЗе, а также РОАД заявили о необходимости возобновления программ господдержки спроса с перезапуском, в частности, стимулирования обновления парка. Без этого «дно», например, грузового рынка будет достигнуто в 2020 году, считают в КамАЗе. Концерн второй раз за год пересмотрел прогноз в сторону снижения и, как сообщил замглавы КамАЗа Сергей Афанасьев, теперь ожидает падения рынка грузовиков массой 14–40 тонн на 20%, до 54 тыс. штук. АвтоВАЗ пересмотрел январский прогноз по росту авторынка в 2019 году в пределах 10% и теперь ожидает падения на 3–4%, до 1,7 млн машин, сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек.

В РОАД еще более пессимистичны и ожидают снижения в 10% вместо роста на 3%. В «Соллерсе» говорят о падении в 7% по итогам года без продления программ господдержки и в 3% при их возобновлении. Группа ГАЗ прогнозирует снижение продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) на 12%, до 93 тыс. штук, сказал директор по продажам и маркетингу дивизиона LCV ГАЗа Олег Марков. В Kia сообщили “Ъ”, что ожидают сохранения автопродаж на уровне 2018 года. В АЕБ давали прогноз в 3,6% роста и пока его не пересматривали.

Автокредит для АвтоВАЗа

В «Уралсибе» “Ъ” сказали, что бюджет на льготные автокредиты был исчерпан к концу апреля. ВТБ выдавал их с марта по май. Глава управления продуктовой политики департамента автокредитования Русфинанс-банка Алексей Бородавин говорит, что программы действовали около трех месяцев (до начала июня) и стали ключевым драйвером роста спроса на рынке автокредитования в первом полугодии.

Сейчас в поправках к бюджету на поддержку спроса предполагается дополнительно выделить 456 млн руб. В Минпромторге ранее говорили об обсуждении потребности в стимулировании спроса на уровне 10 млрд руб. в 2019 году. В Минфине перенаправили “Ъ” в Минпромторг, где “Ъ” не ответили. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака сказали, что новых решений о выделении поддержки не принималось. Продление программ поддержки смогло бы сдержать негативную тенденцию, говорят в Nissan, но отмечают, что необходимо поднять максимальный уровень стоимости автомобилей до 1,5 млн руб.

Господдержка легкового сегмента в 2019 году действительно была направлена на очень ограниченный круг моделей после снижения максимальной цены приобретаемого автомобиля до 1 млн руб. 58% всех выдач с господдержкой в «Уралсибе» приходилось на программу «Семейный автомобиль» (43% сделок — Lada, 11% — Skoda, по 9% — Hyundai и Ford), по программе «Первый автомобиль» чаще всего приобретали Lada (41%), Hyundai (22%) и Kia (11%). Эти же марки предпочитали и клиенты ВТБ. Алексей Бородавин говорит, что средняя сумма льготного кредита составила 490 тыс. руб., в топ-5 самых популярных брендов также вошли Volkswagen и Skoda. Топ-3 Совкомбанка — Lada, Hyundai и Chevrolet Niva, «что обусловлено ограничением стоимости автомобилей», сказал “Ъ” первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. В «Уралсибе» соглашаются с этим объяснением и отмечают, что лидеры в рамках стандартных программ банка — иностранные бренды.

В целом в марте—мае АвтоВАЗ реализовал с помощью госпрограмм около 20% проданных машин. Для сравнения, в Kia, занимающем второе место по объему продаж, по программам господдержки в 2019 году продали всего 6,8 тыс. машин модели Rio, Renault — 4,6 тыс. машин, Nissan — 160 машин одноименной марки и 487 автомобилей Datsun.

АвтоВАЗ занял нишу и за счет обновленного модельного ряда вполне логично стал главным бенефициаром программ, считает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала»: любая господдержка ориентирована на привлечение новых покупателей, и уводить спрос за ее счет в более высокий сегмент неправильно.

Лизинговое дно

По данным «Европлана», доля сделок с «лизинговой» субсидией в общих продажах комтранса последние годы составляла 20–30%, в лизинговых продажах — 40–60%. Но из-за постепенного сокращения господдержки эта доля снижалась, и теперь наблюдается падение рынка комтранса, говорят в компании. В сегменте LCV на долю программы в среднем приходится 80–90% лизинговых продаж, подсчитали в Carcade. В «Сбербанк Лизинг» говорят, что в 2018 году по LCV доля сделок с господдержкой составила порядка 90%, в 2019 году — более 80%. Глава «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер отмечает, что в 2019 году на каждую лизинговую компанию был установлен фиксированный лимит бюджета. У компании с 2015 года в отдельные месяцы работы до 40% сделок приходилось на программы господдержки, говорит он: «В 2018 и 2019 годах льготные условия действовали недолго, поэтому серьезного роста показателей по ним не было».

«Соллерс» по программам поддержки спроса за январь—апрель реализовал около 10% от общих продаж УАЗа (попадает и под действие льготного кредитования). Группа ГАЗ за 1,5 месяца действия программы реализовала 40% техники за счет льготного лизинга. В КамАЗе “Ъ” сказали, что ежегодно через льготный лизинг продавалось около 2 тыс. машин: общего бюджета программы в около 12 млрд руб. «хватало на год», а в 2019 году компания выбрала все выделенные ей средства в марте. Владимир Беспалов говорит, что за счет более высокой волатильности в комтрансе субсидирование имеет больший смысл, в том числе за счет поддержки обновления парка для вывода из парка автомобилей низкого экологического класса.

Ольга Никитина