Потеряно всё, кроме места

Женская сборная России потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. В четверг в Белграде она по всем статьям уступила Испании — 54:78. Теперь в субботу российская команда проведет матч за место в шестерке, которое гарантирует ей участие в олимпийской квалификации.

В четвертьфинале Евробаскета-2019 сборной России противостоял победитель предыдущего континентального первенства, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, бронзовый медалист чемпионата мира-2018, и этого, по словам ее главного тренера Олафа Ланге, было достаточно, чтобы понять всю сложность матча. А при взгляде на состав испанской команды, даже несмотря на отсутствие в нем звездной Альбы Торренс, становилось тем более очевидно, что ничего хорошего российских девушек не ждет. Не обольщался Ланге и недавней победой над испанками на подготовительном турнире в Сарагосе. «Сейчас это мало что значит,— констатировал немецкий специалист.— С тех пор соперник заметно прибавил и нашел свой ритм». Тем не менее он обещал, что «будет весело».

Пусть незначительные, но шансы на успех его подопечные все-таки имели. Безусловно мощная Испания на нынешнем чемпионате пока встречалась только с середняками европейского баскетбола, при этом Великобританию и Латвию одолела не без труда. К тому же, выйдя в четвертьфинал напрямую, она три дня отдыхала и вполне могла сбиться с игрового ритма. Россия благодаря дополнительному матчу play-off находилась в тонусе, хотя, по признанию Ланге, в противостоянии с Италией пришлось потратиться.

В первой четверти российская сборная выглядела весьма конкурентоспособно и, отпустив испанок на восемь очков, как показалось, протоптала дорожку к их кольцу.

Раиса Мусина и Анна Лешковцева совершили несколько результативных проходов под щит, и на исходе стартовой десятиминутки преимущество противника растаяло до «минус трех» — 16:19. Причем Мария Вадеева набрала всего один балл, и была надежда, что в дальнейшем добавит она, добавит и команда. Однако лучшего бомбардира сборной России настолько плотно прихватили, используя против нее коллективный отбор, что еще юная, 20-летняя центровая совсем потерялась на площадке. Свой единственный мяч с игры она забросила в концовке второго периода, когда Испания вела с разницей 19 очков и практически обеспечила себе победу. Даже с учетом того, что Вадеева тогда забила «треху», счет 28:44, по сути, не оставлял никакой интриги. Соперницы уже полностью доминировали в этом матче, а их огромный международный опыт, помноженный на высокое мастерство, не позволял рассчитывать на кардинальное изменение ситуации.

После большого перерыва российским баскетболисткам удалось не проиграть следующую четверть, в которой была зафиксирована ничья 17:17. Но, пожалуй, именно в третьем отрезке встречи они окончательно разуверились в том, что с Испанией можно бороться. Как следствие, в заключительном периоде у них опустились руки, а если что — и оппонентки не давали их поднять. Сборная России еле-еле наскребла девять очков и в итоге получила «минус 24» — 54:78. Центровая испанок сенегальского происхождения Асту Ндур одна принесла 24 балла, да еще сделала 12 подборов. По 11 очков накинули в общую копилку Лаура Николлс и Марта Саргай, кстати, выступающие за российские клубы. Для сравнения: в команде Ланге лучшим снайпером стала Ксения Левченко с восемью баллами. А еще Испания пробила 33 штрафных броска и забрала 22 отскока в нападении. Против такой статистики не попрешь.

Впрочем, для России это не конец. Впереди у нее важнейший матч за место в олимпийской квалификации с неудачником четвертьфинала Сербия—Швеция, который завершился в четверг поздно вечером.

Вот его уже ни в коем случае нельзя проигрывать, чтобы не пропустить вторую Олимпиаду подряд.

Александр Ильин