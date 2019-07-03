Сборная России выстояла в стыке

Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу. Во вторник в Белграде она победила в стыковом матче play-off Италию со счетом 63:54. В следующей стадии турнира россиянки сыграют с действующими чемпионками Европы испанками. Эта встреча состоится в четверг.

Российские баскетболистки, еле-еле успев вскочить в последний вагон уходящего в play-off поезда, в дополнительном стыковом матче натолкнулись на крепкую сборную Италии, встреча с которой вызывала тревогу. И не должен был расхолаживать результат недавнего спарринга с ней при подготовке к чемпионату Европы, когда подопечные Олафа Ланге добились успеха — 62:54. «Да, мы имели представление о сопернике, потому что встречались с ним на турнире в Сарагосе, но тогда он играл без своего лидера Дзандалазини,— отметил главный тренер российской команды.— Сейчас нам пришлось за короткое время изучить три игры итальянок на групповой стадии. Да еще понедельник получился тяжелым. Сначала нам задержали выезд из Зренянина в Белград, а потом довольно долго не могли заселить в отель». А кроме того, по словам Ланге, после перенесенного стресса, когда сборной России грозил невыход из группы, ощущалось некоторое эмоциональное опустошение. Между тем проигрывать ей опять было никак нельзя.

В дебюте матча обе команды то ли нервничали, то ли привыкали к новому залу, и полторы минуты не могли забить. Счет открыла Мария Вадеева, и дело сдвинулось с мертвой точки. Россиянки повели 10:4, но итальянки быстро остановили этот отрыв и даже вырвались вперед благодаря трем попаданиям из-за дуги — 15:12. Ксения Левченко тоже продемонстрировала умение бросать издали, а на последней секунде Жосселина Майга не позволила соперницам выиграть первую четверть — 17:17. Однако во втором периоде сборная России все-таки стала постепенно отставать. На плаву ее держала Наталья Виеру, набравшая семь очков подряд. Кроме нее с игры отличилась только Вадеева, и три штрафных на пару реализовали Раиса Мусина с Екатериной Федоренковой. Остальные, при том, что Ланге по традиции активно тасовал состав, результативными действиями не отметились. Правда, и итальянкам не удалось воспользоваться этой ситуацией, так что они сумели оторваться лишь на четыре балла — 33:29.

Впрочем, на старте третьей четверти, которая началась с точного броска Евгении Беляковой, российская команда отпустила Италию уже на восемь очков — 31:39. Ланге тут же взял тайм-аут и привел девушек в чувство, после чего они сразу сократили разницу до минимума — 38:39. И хотя у противника по-прежнему временами блистала Чечилия Дзандалазини, вскоре россиянки благополучно завершили погоню. Очень кстати забросила «треху» Анастасия Шилова, а потом Левченко забила с фолом и вдогонку исполнила бонусный штрафной. Перед четвертой десятиминуткой преимущество было уже на стороне России — 47:45. Более того, в решающем отрезке матча как на дрожжах оно выросло до 15 баллов — 61:46. Инициировала столь впечатляющий рывок Шилова, принесшая команде еще семь очков, а оформила его Анна Лешковцева, поразившая кольцо с дальней дистанции. Тем не менее итальянки не сдались и отыграли почти половину этого гандикапа. Дзандалазини отчаянно тащила свою сборную в четвертьфинал, но и ее рука бросать устала. За последние четыре с лишним минуты россиянки лишь однажды попали в цель и все равно победили довольно уверенно — 63:54. Таким образом, они добрались до четвертьфинала, однако там их ждет куда более сложное испытание действующими чемпионками Европы испанками.

Александр Ильин